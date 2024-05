Salud dice que han seguido criterios "técnicos y asistenciales" para no reabrir urgencias del Hospital Civil

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha asegurado que se ha decidido no reabrir las urgencias del Hospital Civil de Málaga, que fueron cerradas temporalmente en la pandemia y unificadas en el Hospital Regional, por criterios "técnicos y asistenciales" y ha incidido en que "lo han decidido los que están prestando la asistencia sanitaria, los profesionales".

Así ha respondido García a la pregunta formulada en el pleno del Parlamento andaluz por el diputado del PSOE por Málaga José Luis Ruiz Espejo sobre por qué se ha producido este "cierre definitivo, pese al compromiso de la consejería de reabrir", al tiempo que le ha instado a que "apueste por la sanidad pública" y reabra estas urgencias. "Y si no lo hace, no debería continuar ni un día más al frente de la Consejería de Salud", ha dicho.

Al respecto, García ha explicado que "cuando no hemos decidido abrir esas urgencias, que era el objetivo, ha sido porque los profesionales, los que trabajan todos los días en ese servicio, nos dicen que desde que están unificadas las urgencias, la asistencia que se presta a los malagueños es más segura y de mayor calidad".

En este sentido, ha apuntado que "la urgencia en el Civil, y usted lo sabe, no contaban con todas las especialidades, no se podía activar el Código Ictus, el Código Infarto; no tenían quirófano de urgencias y, en muchas ocasiones, tenían que ir corriendo al otro hospital con el enfermo para pruebas diagnósticas que no se podían hacer y para especialistas que no lo podían ver".

Así, García ha asegurado que lo que se ha hecho es "unificar, ampliar la urgencia del Carlos Haya --que es como se conoce al Hospital Regional--, ampliar el número de profesionales, de boxes para atención, de camas y de sillones de observación"; y al mismo tiempo "se han podido ampliar espacios" en el Civil para otras áreas, como Endocrinología o la Unidad del Dolor.

"Nosotros queríamos devolver la urgencia del Civil, pero se ha demostrado en este tiempo que era mejor mantenerla en el Carlos Haya. Y no lo hemos decidido nosotros, lo han decidido los que están prestando la asistencia sanitaria, los profesionales; y yo a ellos les debo de hacer caso", ha aseverado la consejera.

Por su parte, Ruiz Espejo ha dicho que a los socialistas no les ha sorprendido el cierre definitivo de estas urgencias porque "ya conocemos lo que significa para ustedes el término temporal o términos que suelen utilizar como reorganización o reestructuración, que es una simple metáfora de la realidad que ustedes quieren ocultar o eludir y es el cierre, desmantelamiento o recortes en servicios".

En este punto, ha puesto algunos ejemplos como "el cierre y desmantelamiento de la maternidad del Hospital Clínico, de los quirófanos del Hospital de Estepona durante el verano; de camas, consultas y servicios por las tardes del Hospital regional y Clínico durante todo este verano", además de este cierre definitivo de las urgencias del Civil.

Ruiz Espejo ha lamentado que, "contando con más recursos que nunca por las transferencias del Gobierno de España, nada sabemos de inversiones en la provincia como la apertura del hospital arrendado o alquilado a Pascual, que el propio presidente anunció que estaría operativo en diciembre de 2023; o del inicio de la obra del tercer hospital de Málaga".

"Y, mientras tanto, siguen las listas de espera y las demoras aumentando en la provincia y el aumento de las derivaciones que han hecho en la sanidad privada o el aumento exponencial de la presión asistencial en el resto de hospitales, especialmente en el Regional, con los prolongados tiempos de espera en la urgencia, la escasez de camas hospitalarias o la sobrecarga de trabajo de los profesionales, como los mismos denunciaron durante el verano", ha manifestado.

Según el parlamentario, "los malagueños se sienten engañados con esta maniobra", recordando que "nos desmintieron cuando denunciábamos que el cierre sería definitivo". "¿Quién son los mentirosillos ahora, señora consejera?", ha cuestionado, instando a que "dé marcha atrás en esta decisión y proceda a la reapertura de estas urgencias del Hospital Civil". "Y si no lo hace, no debería continuar ni un día más al frente de la Consejería de Salud", ha dicho.

"Su trabajo tendría que ser defender la sanidad pública y no cerrar urgencias; su trabajo tiene que ser defender la sanidad pública y no recortar en servicios; su trabajo tiene que ser defender la sanidad pública y no derivar o aumentar las derivaciones a la privada recortando estos servicios", ha finalizado Ruiz Espejo.

Al respecto, la consejera ha contestado que "en solo cinco años se han invertido en la ciudad Málaga 67,4 millones de euros", citando "la inversión de 20 millones en el centro de salud de El Palo, que se va a empezar a construir; los 32,4 millones en el Regional; y 15 millones en el Virgen de la Victoria".

"Y, por supuesto, estamos ya con la supervisión del proyecto del tercer hospital de Málaga, con una inversión de más de 600 millones de euros, con el que vamos a cumplir con Málaga, cosa que ustedes ni se lo plantearon, ni lo tuvieron en expectativas ni en sus planes, ni en su modelo. Nosotros sí", ha dicho García, "con comienzo de obras en 2025".