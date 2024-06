Rueda (Vox): "Tenemos una oportunidad histórica para que cambien las mayorías en el Parlamento europeo"

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

La diputada nacional de Vox por Málaga Patricia Rueda ha asegurado que este domingo, que se celebran las elecciones europeas, "tenemos una oportunidad histórica para que cambien las mayorías en el Parlamento europeo y el rumbo de las políticas que nos afectan".

Rueda, que ha votado en el Colegio Salesianos de Málaga capital, ha dicho que "votar al PP es regalarle el voto al PSOE porque el 90% de las veces votan lo mismo en Bruselas". "Por eso hago un llamamiento al voto para que podamos decidir sobre esas nefastas medidas que se aprueban desde Europa", ha dicho.

"Muchos pueden pensar que la Unión Europea es algo como muy lejano y ajeno, pero no. En el Parlamento Europeo se toman decisiones que afectan a la vida diaria de las familias, de las empresas, de los trabajadores, de los productores malagueños y españoles, porque desde la UE se aprueban directivas que después tienen aplicación en nuestra legislación nacional y que están teniendo nefastas consecuencias", ha manifestado.

Según Rueda, esto "es una realidad; estamos viendo el aumento de precios, la asfixia de nuestro campo, el aumento de la inseguridad, los pescadores con más dificultades cada día para ir a faenar, el ataque a la ganadería, al mundo rural, a la familia y una amenaza constante a nuestra libertad con la imposición de restricciones y prohibiciones".

Así, ha incidido en que, entre otras cuestiones, PP y PSOE "han votado un Pacto Verde contrario a nuestro sector primario, por una PAC que reduce el presupuesto al conjunto de la UE y que beneficia a terceros países como Marruecos", apuntando también que "han aprobado normas sobre bajas emisiones que son imposiciones para que las clases más humildes y trabajadoras no puedan entrar con su coche en ciudades" y también "políticas de efecto llamada a una inmigración ilegal masiva".

"Hoy, 9 de junio, tenemos una oportunidad para revertir estas políticas que estén empeorando la vida de los ciudadanos", ha dicho, insistiendo en que "hay una alternativa que de verdad defiende tu seguridad, tu prosperidad, tu libertad, tu tranquilidad, tu empleo, tu empresa, tus intereses, a tu familia, porque creemos en una Europa, en una España, con fronteras fuertes, con calles seguras, con naciones soberanas, con prosperidad y con defensa de la familia y de la libertad".

Rueda ha agradecido a todos los afiliados y simpatizantes de Vox "esta campaña tan intensa", así como a todos los apoderados "que hoy están velando por la transparencia en cada uno de los colegios electorales".

Por su parte, el candidato a las elecciones europeas por Vox y diputado nacional de la formación por Málaga, Carlos Hernández Quero, ha animado a que "todos los españoles acudan de forma masiva a votar, de acuerdo con sus convicciones, con sus principios y con aquello que sus conciencias les dicte".

"He votado por una Europa de naciones soberanas y socialmente justas y cohesionadas, porque los pueblos puedan mantener su idiosincrasia, sus costumbres y sus tradiciones ante el avance cada vez mayor de la estandarización; porque la gente corriente pueda ejercer un verdadero control democrático sobre lo que deciden las élites, los tecnócratas y los burócratas en Bruselas", ha apuntado.

También ha dicho que ha votado para que "nuestros productores, nuestras empresas y nuestros trabajadores puedan seguir mirando al futuro con esperanza y puedan seguir siendo prósperos, porque mantengamos nuestra continuidad cultural ante cualquier intento de sustituirnos o de cambiar lo que somos".

"Para que España decida por sí misma su futuro, para que lo que pasa aquí lo decidamos aquí y no lejos; es decir, para que no seamos una colonia de otros. Por todo eso he votado y animo a que todos los españoles acudan de forma masiva a votar de acuerdo con sus convicciones, con sus principios y con aquello que sus conciencias les dicte", ha concluido.

Por su parte, el diputado provincial de Vox y portavoz del grupo municipal de Fuengirola (Málaga), Antonio Luna, ha indicado que "hoy es un día en el que nos jugamos mucho porque todo lo que se decide en Europa nos afecta a Fuengirola, Málaga y toda España". "Es por lo que, dada la importancia de esta convocatoria, esperamos que la participación sea máxima", ha expresado.

"A pesar de que mucha gente pueda pensar que las elecciones europeas no le afectan o no son tan importantes como otras, quiero recalcar que estas elecciones son muy importantes, todo lo que se decide en Europa nos afecta a todos, y las decisiones de Bruselas al final acaban teniendo repercusión en nuestras vidas", ha asegurado Luna, quien también ha tenido palabras para "los compañeros de Vox que están haciendo un gran trabajo".