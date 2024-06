El PP pide el voto para tener en Europa "un aliado" ante un Gobierno "negacionista con Málaga"

MÁLAGA, 7 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha animado a los malagueños a votar a la formación 'popular' en las elecciones europeas del próximo domingo para lograr un Grupo Popular "fuerte y unido que reclame los proyectos e inversiones que Málaga necesita ante las mentiras y la nula inversión del Gobierno de Sánchez". "Si que nos tomen por tontos es grave, todavía es peor que nos tomen por indolentes", ha afirmado.

Así lo ha expuesto durante el acto de cierre de campaña junto al vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo; y el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, donde ha ha señalado la importancia de estos comicios para "frenar" al Ejecutivo "más antimalagueño de la historia; el que menos ha hecho por esta provincia y el que más oportunidades y proyectos le ha negado en estos seis años".

De este modo, la presidenta provincial ha advertido de que "el PP es, a día de hoy, el único que trabaja y que ofrece soluciones a los problemas de los malagueños; el único que se antepone a las necesidades de una provincia pujante que está entre las que más crece y que más va a crecer en los próximos años en España".

Frente a esto, ha continuado, "tenemos a un PSOE que lleva meses rechazando el tren litoral por activa y por pasiva, tal y como han expresado desde el secretario general provincial, al subdelegado del Gobierno, el secretario de Estado de Transportes y el propio ministro Óscar Puente; un Ejecutivo que tampoco entra a valorar la suspensión o bonificación del peaje más caro del país por kilómetro, ni siquiera para trabajadores, estudiantes y personas que se desplazan hacia un centro sanitario", ha especificado.

En esta línea, Navarro ha reprochado al Gobierno los "cero euros invertidos en materia de agua en la provincia en seis años", apuntando que, "igual que hace ahora con el tren litoral, un día antes de la campaña de las pasadas elecciones municipales de 2023 anunció cien millones para la desaladora de la Axarquía, ¿alguien los ha visto?", ha cuestionado.

La dirigente 'popular' también ha incidido en la necesidad de reforzar las plantillas policiales para garantizar la seguridad en una provincia "cuyos índices de delincuencia subieron un 8,1% el pasado año, por encima de la media nacional", y de ofrecer una respuesta contundente a la regeneración de nuestras playas, "a través de un plan de estabilización que también nos niegan".

Ha insistido en que "lo que no puede ser es que no se ofrezcan soluciones ni alternativas y que se meta miedo a la población con estudios sobre la regresión de nuestras playas; o lo que es peor, que se culpabilice a los chiringuitos del mal estado de las mismas". "El Ministerio no aporta soluciones, sólo busca culpables y pone el dedo inquisidor en todos los actores menos en sí mismo", ha aseverado.

Además, Navarro ha insistido en la necesidad de un Grupo Popular, con Carmen Crespo a la cabeza, que "pelee por los intereses de nuestros agricultores, ganaderos, regantes y pescadores", advirtiendo de que "ellos mejor que nadie saben lo importante que es Europa para nuestro día a día y conocen el esfuerzo que ha hecho el PP en la lucha contra la sequía y para ayudar a nuestro sector primario".

"Tenemos un Gobierno que ha recibido más fondos europeos que nunca, pero que posiciona a España como el último país de Europa en la ejecución de estas partidas y que relega a Andalucía al puesto 15, de un total de 17 comunidades autónomas que hay en nuestro país, en la recepción de fondos por habitante", ha criticado.

Por todo ello, la presidenta del PP malagueño ha incidido en que "el domingo no podemos quedarnos en casa; el domingo podemos convertir estas elecciones en el principio del fin del peor Gobierno para Málaga, de frenar los ataques a la democracia y a la igualdad de los españoles, de construir más España para crear más Europa".

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, por su parte, ha resaltado que Málaga es un "referente para toda España y para el PP", sin embargo, "lleva seis años soportando un abandono inversor absoluto por parte del Gobierno de Sánchez".

"Ni tren de la Costa del Sol, aunque ahora salgan, a dos días de las elecciones, con una mesa técnica sin plazos ni presupuestos; ni carreteras, ni inversión en playas ni en seguridad. No han hecho absolutamente nada", ha enfatizado el vicesecretario 'popular', quien ha retado a decir una sola obra del Ejecutivo de Sánchez en Málaga y ha señalado que el mitin de esta semana en Benalmádena "no dijo ni una palabra de la provincia, lo podía haber hecho en Huesca o Cuenca; es más, creo que ni sabía que estaba en Málaga".

Ha hecho hincapié en que este domingo "tenemos la oportunidad de despedir a este presidente mentiroso y a este Gobierno nefasto" y ha señalado que los malagueños deben acudir a votar el domingo porque es "momento de hablar alto y claro" y para "enseñarle la puerta de salida a Sánchez, para dejar atrás los seis peores años de la historia de nuestra democracia", porque "ha hecho méritos de sobra para irse a su casa".

Por todo ello, Bendodo ha apelado al voto para que "el cambio en España empiece por Europa" y para evitar que un Gobierno que es "negacionista con Málaga siga al frente y condene con su desprecio y su desidia el avance y el progreso de la provincia, de Andalucía y del país".