El PP advierte de que "el veto del Gobierno a Málaga hace peligrar la llegada de inversiones"

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado que "el veto del Gobierno de Sánchez a la provincia de Málaga hace peligrar la llegada de inversiones", alegando que el PSOE "literalmente está frenando la creación de empleo y oportunidades para los malagueños".

De este modo, ha criticado que el Ejecutivo que "perjudica gravemente" al entorno del Puerto Seco de Antequera por la falta de redes eléctricas, reprochando su hipocresía, "ya que ni siquiera invierte en instalaciones que permitan la evacuación de energía para desarrollar proyectos esenciales que apuestan por las energías limpias y renovables".

Carmona, que ha reivindicado que el Puerto Seco está llamado a ser el mayor ‘hub’ logístico de Andalucía y del sur de Europa, ha advertido de que la falta de inversiones en redes eléctricas "es un ejemplo más del abandono de Sánchez a esta provincia", y ha subrayado que el PSOE "no fue capaz de impulsar el Puerto Seco, tras 14 años de promesas incumplidas y, ahora, frena su desarrollo desde el Gobierno central".

Así, ha explicado que "el impulso logístico llevado a cabo por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno en el entorno del Puerto Seco ha dejado pequeñas las redes de distribución eléctrica de cara a los grandes consumidores", y ha alertado de que "hay proyectos que están frenando su dotación inicial a la espera de recibir mayores cantidades de energía".

En este sentido, el líder 'popular' ha resaltado que los diputados nacionales por Málaga han registrado una pregunta al Gobierno para saber "si tiene previsto invertir en la ampliación de la red eléctrica en alta y en energías renovables en el entorno del Puerto Seco de Antequera", y ha destacado que "esa inversión es primordial para hacer frente a la creciente demanda del principal nodo logístico del centro de Andalucía por parte de importantes proyectos empresariales".

"No es sólo el Puerto Seco", ha añadido Carmona, quien también ha criticado que "el Gobierno se desmarca de proyectos de calada que repercutirán en la creación de oportunidades para Málaga como es el Auditorio o el tejado de la Catedral", y ha lamentado que "la llegada de Sánchez al Gobierno haya frenado proyectos claves como el acceso norte al Aeropuerto o la regeneración de la playa de los baños del Carmen, sin olvidarnos del soterramiento del tren del puerto o el trasvase de Iznájar".

"La falta de inversiones de Sánchez en Málaga se traduce en bloqueo y retroceso, como podemos ver en el ámbito ferroviario, con la negativa al tren litoral, los constantes problemas de averías, retrasos y cancelaciones en el Cercanías y una línea de AVE que ha pasado de ser de excelencia a convertirse en la que más retrasos acumula de España, mientas que la conexión con Sevilla ahora tarda 25 minutos más", ha enumerado.

Además, Carmona ha enfatizado que la falta de inversiones en materia hídrica, "donde el Ejecutivo acumula obras por más de 2.000 millones de euros sin ejecutar en la provincia", también merma el potencial desarrollo de Málaga.

Volviendo al Puerto Seco, ha insistido en los problemas con la red eléctrica, "que no está lista para abastecer a grandes consumidores ni para evacuar potencia". Al respecto, ha especificado que "es necesario que se realicen las pertinentes líneas de evacuación y se apueste decididamente por las energías renovables", y ha indicado que "la falta de acción del Gobierno central está impidiendo que este nodo logístico pueda albergar los potenciales proyectos que se barajaban desde un principio, como centros de datos o plantas de hidrógeno que requieren de un gran suministro energético".

"Parece ser que el Gobierno no se da cuenta o no quiere darse cuenta de la necesidad de ampliar la red eléctrica en alta y que la falta actual de suministro está bloqueando importantes inversiones no sólo en la comarca de Antequera, sino en el conjunto de la provincia y de la comunidad autónoma", ha concluido.