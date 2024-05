El pleno extraordinario sobre Smassa será el lunes 27 de mayo

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, convocará este miércoles el pleno extraordinario sobre la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) solicitado por el grupo municipal del PSOE para abordar las presuntas irregularidades en la citada empresa y será el lunes 27 de mayo a las 10.30 horas.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Málaga en una publicación en redes sociales, recogida por Europa Press. A principios de mayo el grupo municipal socialista registró la convocatoria de un pleno extraordinario para pedir la comparecencia del alcalde, Francisco de la Torre, como presidente del Consejo de Administración de Smassa para abordar las presuntas irregularidades en la empresa.

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Daniel Pérez, insistió en que la intención es "llegar hasta el final en la investigación de las supuestas irregularidades de Smassa".

Este pasado lunes la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, insistió en relación con las presuntas irregularidades en la Sociedad Municipal de Aparcamientos en que "esas irregularidades administrativas eran mejoras de procedimiento", precisando que "se aplican normas de derecho mercantil y yo considero que deben de ser de derecho administrativo puro".

"En el proceso de revisión de los procedimientos que estoy haciendo, todo aquello que yo vea que tenga consecuencias penales, lo denunciaré con mayúsculas, luz y taquígrafo". "No he visto nada que sea denunciable, nada, nada que trascienda al ámbito penal", porque "no soy de tapar cosas penales, nunca", aseguró .

Así lo precisó durante sendas comparecencias, solicitadas por PSOE y Con Málaga, en la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad, en relación con "el caso Smassa y el presunto delito de falsedad documental", en el caso de los socialistas; y sobre "las irregularidades" en la citada empresa y "la asunción de responsabilidades políticas por parte del equipo de gobierno" de la confluencia de izquierdas. Ambos grupos criticaron que De la Torre "no da la cara" y lamentaron que se sigue "sin aclarar las irregularidades".