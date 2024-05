Pleno de Diputación aprueba por unanimidad exigir al Gobierno que ejecute la desaladora de la Axarquía

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este miércoles instar al Gobierno de España a que asuma su responsabilidad y agilice la ejecución de la desaladora de la Axarquía, "como le corresponde al ser una obra declarada de interés general del Estado".

En la moción presentada por el grupo 'popular', se precisa que en julio de 2023 se firmó un protocolo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en el que se detallaba que la Junta aportaba toda la documentación disponible para agilizar la ejecución de las obras y colaboraba en la puesta a disposición de los terrenos donde tendría que ubicarse la infraestructura.

Tras un periodo de tiempo en el que dilató el proceso, el Gobierno admitió en una respuesta parlamentaria fechada el 3 de abril de 2024 que la competencia para hacer el proyecto técnico es suya y que, para llevarla a cabo, debe encomendárselo a la empresa pública estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), a quien corresponde precisamente la redacción del proyecto, la tramitación administrativa y la licitación de la obra, previa aprobación del proyecto por parte del Ejecutivo.

"De este modo, quedó acreditado que es el Ministerio para la Transición Ecológica el que tiene paralizada esta infraestructura", ha afirmado Ortega, que ha lamentado que "aún no ha movido ni un dedo para impulsar esta infraestructura tan importante para el presente y el futuro de la Axarquía y de la provincia".

RESIDENCIA DE LA VEGA

Por otro lado, ha sido rechazada la moción relativa a la residencia de mayores La Vega, en el municipio malagueño de Antequera, que han presentado PSOE y Con Málaga y cuyo asunto, además, tenía otro punto en el orden del día del pleno.

La vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma, ha dicho al PSOE y Con Málaga que "quiero pensar que esta moción es fruto del desconocimiento", ya que de no serlo "sería mucho peor". "Desde 2012 no se ha producido ningún ingreso al no contar con cobertura de convenios que posibilite el ingreso de los dependientes valorados" por la Junta, ha explicado, al tiempo que ha añadido que "hasta el momento ha habido tres usuarios y una plantilla de 26,3 personas, con un coste para la Diputación de 1.748.000 euros anuales".

"Como servidores públicos es nuestra obligación optimizar los recursos y pensar en el interés general", ha afirmado y ha agregado que "en estos momentos es imposible llevar a cabo el concierto de plazas, ya que ese centro no cumple con las normativas" para tal fin. Ha recordado, además, otros centros de la Diputación y ha valorado el "el compromiso de la Diputación con las personas dependientes", que es "claro y patente".

Por otro lado, ha explicado que con el cierre competencial de la residencia de la Vega para "destinarlo a atender a las personas con trastorno de espectro autista, no se perjudica a ningún usuario que ha sido trasladado a la residencia de Archidona en un entorno mucho más favorable para ellos y que se les presta un magnífico servicio". "Tampoco se deja en situación de inestabilidad a ningún trabajador", ha subrayado. Por último, ha señalado que "hoy no será un pleno negro, hoy para muchas familias será verde esperanza", ha concluido.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha lamentado la "ceguera" de Con Málaga y PSOE. Además, ha incidido en "optimizar los recursos" para hacer "más con menos" y con servicios de "enorme calidad". Por ello, ha criticado "el discurso fácil" del PSOE y Con Málaga con la residencia y ha valorado la gestión realizada.

"Este es el equipo de gobierno y presidente que mejor ha optimdizado los recursos de la Diputación Provincial haciendo más con menos", ha destacado.

La diputada del PSOE Antonia García ha lamentado "el cierre para siempre de la residencia de La Vega". "Se cumple lo que llevamos desde este grupo denunciando durante mucho tiempo", mostrando el rechazo a este cierre, que ha calificado de "inadmisible". "A día de hoy la situación de la residencia de La Vega es un despropósito fruto de la dejadez y nefasta gestión del PP", ha criticado.

Ha dicho que la residencia pasará a formar parte de "los centros cerrados" por el PP. "El presidente de la Diputación pasará a la historia por ser el presidente que más centros sociales ha cerrado bajo su mandato", lamentando la "falta de compromiso" del PP "con las políticas sociales y el bienestar de ciudadanos más vulnerables". "Hay muchas alternativas para que esta residencia continúe abierta", ha defendido.

El portavoz del grupo provincial de Vox, Antonio Luna, ha dicho que con "la situación actual en la que se encuentra la residencia, sin convenio, sin plazas concertadas, con solo tres usuarios, no quedaría otra opción que apoyar el cese de la actividad", pero se ha preguntado "por qué hemos llegado hasta aquí", mostrándose seguro de que "lo que le falta al gobierno es explicar mejor por qué se ha dejado que esta residencia llegue a esta situación". "No nos sobran este tipo de centros, todo lo contrario", ha abundado.

Por su parte, el portavoz provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha insistido en que este "pleno va a estar marcando en negro porque desde el PP es va a constar el cierre de un nuevo servicio público de esta Diputación", lamentando que "no es un hecho aislado".

"El PP cierra la residencia de La Vega" y es "una lista negra que no deja de crecer", ha sentenciado y ha dejado claro que "nos oponemos a que se enfrente unos colectivos con otros, queremos que se ayuden a todos", ha concluido.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, el PSOE ha criticado que no se haya debatido su moción sobre el macroproyecto urbanístico en el acuífero de Coín (Málaga).

En concreto, el PSOE había presentado a este pleno de la Diputación una moción urgente planteando el rechazo a la construcción de un macroproyecto urbanístico en la zona de Matagallar en Coín; pero al votar la urgencia el PP lo ha hecho en contra y no ha podido debatirse.

El presidente de la Diputación ha explicado que "la practica habitual" del ente provincial es no presentar mociones relativas a decisiones que tienen que ver con decisiones que se ha tomado por parte de un ayuntamiento, "independientemente del color político".

Además, ha recordado que muchas de esas mociones, poniendo el ejemplo de Benalmádena o Humilladero, "cuando se presentaron se retiraron porque la Diputación no está para enmendarle la plana o tirarle de la oreja" a la decisión que tome un ayuntamiento.

"Hemos pedido retirar la urgencia al PSOE y ha dicho que no, que tienen compromiso con la Plataforma. El grupo 'popular' no está de acuerdo en que se debatan asuntos de ámbito de un ayuntamiento", por lo que han votado en contra de ello y no se ha debatido.

Así, el diputado del PSOE Miguel Espinosa ha defendido la urgencia y ha dicho que "hemos traído esta moción en defensa de los intereses generales de aquel paraje, que entendemos que se debe preservar, sobre todo el acuífero que abastece a la población y a los regantes, y una vez más la mayoría absoluta del PP sirve para impedir el debate y que los ciudadanos conozcan este macroproyecto que afecta a los intereses generales de la provincia de Málaga".

Por otro lado, durante la sesión ha sido aprobada la moción del Partido Popular sobre la rebaja del IVA al 5% en la factura de la luz, gas y biomasa, con reproches entre el PP y la oposición de izquierdas.

También ha sido debatida, y ha contado con los votos en contra del PP y a favor de Con Málaga, PSOE y Vox, la propuesta de la confluencia de izquierdas sobre el aumento de la ejecución presupuestaria de la Junta "que garantice el fortalecimiento y el desarrollo de los servicios y las políticas públicas".