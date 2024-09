Nieto espera definir a inicios de 2025 la ampliación y reordenación de espacios de la Ciudad de la Justicia

MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado que los técnicos están analizando la ampliación y reorganización de espacios de la Ciudad de la Justicia de Málaga con el fin de que antes de final de año se tenga un documento "definido" y que "en los primeros meses de 2025 estaremos en condiciones ya de definir cuáles son los distintos pasos que tenemos que dar".

"A mí me gustaría aprovechar al máximo estos dos años que quedan de legislatura para que el proyecto estuviese en unas condiciones de irreversibilidad; es decir, en condiciones de que ya no pueda haber marcha atrás en esa ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga y reordenación de los espacios actuales", ha aseverado Nieto al ser preguntado al respecto antes de la inauguración de un curso de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Así, ha dicho que están siendo "muy exigentes para que antes de que acabe este año tengan terminada esa reflexión y nos aporten el documento" con la intención de "iniciar 2025 pasando de la reflexión y el análisis sobre cómo tiene que ser el espacio a concretarlo en unos planos y un modelo que se pueda aplicar" para que "probablemente, antes de que acabe el próximo año ya podamos lanzar el encargo concreto del estudio del proyecto y ponerle fecha a la ejecución" del nuevo edificio.

Para el consejero, la nueva construcción y la reorganización de los espacios en el edificio actual "son dos cosas que están absolutamente relacionadas" y ha incidido en que "queremos acertar porque venimos de un error, de un mal dimensionamiento y de probablemente una mala distribución de la Ciudad de la Justicia de Málaga cuando se concibió".

Al respecto, ha señalado que "probablemente faltó el análisis o faltó la reflexión necesaria, por lo que le hemos pedido a los técnicos es que ese análisis que antes faltó ahora tenemos que desplegarlo con mayor intensidad, tenemos que analizar qué nuevo edificio, cómo tiene que ser la ampliación, pero al mismo tiempo tenemos que analizar qué reconversión se puede hacer en el actual edificio", ha incidido.

En este sentido, ha señalado que la intención es "impulsar mejoras planta a planta" en el inmueble actual y ha indicado que "el servicio más importante en número de metros de la Ciudad de la Justicia de Málaga son los pasillos". "Y queremos que ese edificio cambie a un modelo mucho más moderno, más flexible, en el que no haya tanto tabique, en el que tengamos zonas más integradas y en eso es lo que están trabajando los técnicos", ha dicho.

"Málaga ciudad y provincia siguen creciendo a un ritmo muy alto, sus necesidades en materia de justicia siguen creciendo a un ritmo muy alto y a mi no me gustaría que nadie pudiese decir, como yo estoy diciendo ahora, que no hicimos una buena planificación y que volvimos a equivocarnos a la hora de diseñar esa ampliación", ha finalizado el consejero.