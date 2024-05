Lila Downs & Ara Malikian y Maldita Nerea, nuevas incorporaciones en Starlite Occident 2024

MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)

El festival Starlite Occident incorpora dos nuevas actuaciones a su amplio programa para este verano. En concreto serán los conciertos que protagonizarán en el recinto de la cantera de Nagüeles en Marbella (Málaga) Lila Downs & Ara Malikian el 12 de julio y el de Maldita Nerea el 27 de julio.

Lila Downs es una de las artistas más influyentes y representativas de la música mexicana. Este verano actuará por primera vez en Starlite Occident. Ganadora de cuatro premios Grammy Latino y 1 Grammy americano, la artista mexicana ha prestado su voz para diversos temas de activismo social como la justicia o los derechos civiles, y presentará en directo grandes éxitos como 'Cariñito', 'Zapata se queda' o 'Que nadie sepa mi sufrir'.

Además, y tras sus aclamadas actuaciones en ediciones anteriores de Starlite Occident, Ara Malikian, el prodigio del violín presentará en el festival boutique 'Ara', un proyecto que nace como resultado de ver crecer a su hijo, y que se traduce en un compendio de sonidos y melodías que intentan darle forma a cuanto ha sentido y le ha inspirado en esta aventura.

De otra parte, el festival boutique de Marbella recibe a Maldita Nerea, la banda murciana que a lo largo de dos décadas de carrera,ha compuesto una de las historias más personales del pop español del siglo XXI. Desde el lanzamiento de 'El Secreto de las Tortugas', Maldita Nerea se ha consagrado como uno de los principales grupos del panorama musical, con millones de seguidores.

El público de Starlite podrá disfrutar en directo de grandes éxitos como 'Un planeta llamado nosotros', 'Tu mirada me hace grande' o 'No pide tanto, idiota', temas que se han convertido en himnos coreados a pulmón por todos sus seguidores, que acaban convirtiéndose siempre en los auténticos protagonistas del espectáculo.

UN CARTEL DE ESTRELLAS

El cartel de Starlite Occident 2024 ya cuenta con las confirmaciones de artistas como Jamie Cullum (viernes 14 de junio), Van Morrison (sábado 15 de junio), Sheryl Crow (viernes 21 de junio), Aitana (sábado 22 de junio, lunes 29 de julio, martes 30 de julio), Vanesa Martín (sábado 29 de junio), Myke Towers (miércoles 3 de julio), Emilia (jueves 4 de julio), Camilo (sábado 6 y lunes 8 de julio), Keane (martes 9 de julio), The Corrs (miércoles 10 de julio), Julian Marley & The Uprising (jueves 11 de julio), Lila Downs & Ara Malikian (viernes 12 de julio), Christian Nodal (sábado 13 de julio), y Take That (domingo 14 y lunes 15 de julio).

También actuarán Carlos Vives (martes 16 de julio), Farruko (jueves 18 de julio), Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes (viernes 19 de julio), Pablo López (sábado 20 de julio y miércoles 21 de agosto), Simple Minds (lunes 22 de julio), Tom Jones (martes 23 de julio), Diana Krall (miércoles 24 de julio), Ricky Martin (jueves 25 de julio), Maldita Nerea (sábado 27 de julio) y Luis Miguel (miércoles 31 de julio, y viernes 2 y sábado 3 de agosto).

Y completan el cartel Los Secretos y Pedro Capó (jueves 1 de agosto), Malú (lunes 5 de agosto), Antonio José (martes 6 de agosto), Hauser (miércoles 7 de agosto), Miguel Poveda (jueves 8 de agosto), UB40 ft. Ali Campbell (viernes 9 de agosto), Nick Carter (sábado 10 de agosto), Taburete y Lérica (lunes 12 de agosto), Plácido Domingo (martes 13 de agosto), La Oreja de Van Gogh (miércoles 14 de agosto), Paula Mattheus & Marlon (jueves 15 de agosto), Abraham Mateo & Nil Moliner (viernes 16 de agosto), Sara Baras (sábado 17 de agosto), Siempre Así (lunes 19 de agosto) Vanesa Martín (martes 20 de agosto), Rels B (jueves 22 de agosto), Ana Mena (viernes 23 de agosto) y Hombres G (sábado 31 de agosto).