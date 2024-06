La IA ya mejora todas las industrias, desde neurodatos para recuperarse de traumas a democratización del arte

La segunda jornada de DES aborda los beneficios de la aplicación de la tecnología a distintos sectores

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

La aplicación de la Inteligencia Artificial está consiguiendo ingentes avances en la industria, desde optimizar la productividad, a conseguir una hiperpersonalización en la atención al cliente, el impulso de la creatividad y la mejora de la salud de las personas.

Durante su segunda jornada, el foro DES – Digital Enterprise Show, el mayor evento europeo dedicado a las tecnologías exponenciales que se celebra en Málaga hasta el día 13 de junio, ha abordado cómo la aplicación de la IA está contribuyendo como palanca de transformación y competitividad en los negocios.

Así lo han dado a conocer desde la organización en un comunicado, en el que detallan que en el sector de la salud, la IA está consiguiendo grandes beneficios para mejorar el bienestar de las personas. No obstante, con la irrupción de los neurodatos se hace necesario garantizar nuevos derechos individuales, impulsar la regulación, así como el uso responsable de la herramienta.

Ana Maiques, CEO en Neuroelectrics y considerada una de las 50 mujeres más inspiradoras de Europa, ha abordado las posibilidades que ofrece la aplicación de la IA a la neurociencia: "usando gemelos neuronales para ver qué pasa en cerebros que sufren depresión o epilepsia o estimulando el cerebro con electroshocks para tratarlo".

Pero, al mismo tiempo, ha aportado los retos que supone en materia de privacidad. "Ahora mismo, puedes elegir no tener perfiles en las redes sociales si no quieres ver lo que hay en ellos. Pero una vez que te implantan cosas en el cerebro, ya no puedes elegir. Es una gran incógnita lo que la tecnología, como los implantes, nos hará".

Por su parte, Poonacha Machaiah, CEO en The Chopra Foundation, ha afirmado que "el futuro de la IA en la salud es hacer que la enfermedad sea ‘opcional’. No deberíamos morir de enfermedades que se deben en gran medida a factores del estilo de vida más que a la genética".

A su vez, ha abogado por realizar un uso consciente de datos y ha considerado que la correcta aplicación de la IA contribuye a contrarrestar los episodios de suicidio y otras tecnologías, como el metaverso, pueden ayudar a la recuperación de traumas y fobias.

Al mismo tiempo, Oualae Alami, Global Commercial Lead, Combos and Influenza Vaccines en Pfizer ha resaltado las mejoras que está incorporando la IA en la identificación precoz del cáncer y la optimización de los tratamientos.

Además, ha considerado que esta tecnología puede mejorar el acceso al tratamiento y a la información sanitaria con equidad, pero para ello "necesitamos una buena representación de etnias y sexos, y tenemos que asegurarnos que la IA corrija algunos de los sesgos, errores, que la ciencia ha tenido en el pasado".

REVOLUCIÓN EN EL MARKETING

DES ha contado con la participación de Neil Patel, calificado por Forbes como uno de los diez mejores especialistas en marketing y cofundador de NP Digital, que ha contado las bondades que está ofreciendo la IA en la industria de la persuasión.

"La mayoría de la gente sobreestima lo que la IA puede hacer ahora. No es una varita mágica, pero subestima lo que hará en el futuro", ha señalado. En este sentido, ha explicado que la herramienta de aprendizaje generativo está contribuyendo a ahorrar tiempo y costes e impulsar la personalización y rendimiento de las campañas.

"La IA puede ayudar a generar confianza con la audiencia al comprender lo que les gusta y lo que no", ha indicado. Así, se han registrado 240.000 millones de dólares desperdiciados en campañas publicitarias ineficaces, y "la IA puede descubrir más formas de mejorar el gasto publicitario y el retorno de la inversión".

OTRA FORMA DE IMPULSAR EL ENTRETENIMIENTO

DES ha puesto en marcha por primera vez el Foro de entretenimiento que ha explorado el impacto de la IA en el sector. Luján Argüelles, presentadora de televisión, se ha mostrado a favor del toque humano en el sector. "Una máquina no puede observar como nosotros", ha firmado, al tiempo que ha abogado por la regulación de la tecnología y la buena práctica del periodismo. "Ahora vemos miles de noticias generadas automáticamente, pero cuando haces clic no hay nada", ha sentenciado.

De la misma opinión se ha mostrado Carlos Núñez, presidente y consejero delegado de Prisa, que ha afirmado que las herramientas tecnológicas pueden emplearse para aumentar el valor, pero no sustituir el contenido. "No se va a sustituir el trabajo del periodista. Hay que buscar la noticia, investigar, y las máquinas no pueden hacer eso", ha dicho.

Por su parte, Ángel Durández, presidente en Arcadia Motion Pictures, ha puesto de relieve el papel de la IA en la esfera cinematográfica. "Ha abaratado mucho el coste de producción, lo que ha generado menos necesidad de ir al extranjero para los rodajes".

En su turno de intervención, Evelio Acevedo, Managing Director en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ha afirmado que, en relación a los museos públicos, "los big players in tech quieren aprovechar del arte y los datos, pero no hay que olvidarse del público".

Tras resaltar que la IA ahora mismo no es capaz de imitar el proceso creativo y emocional del artista, ha indicado que el Thyssen-Bornemisza ha emitido NFTs de forma experimental porque "facilitan la llegada a otros públicos y democratizan las colecciones. Hay que tomar estos pasos para acercar el arte a ciertas personas".

HOSTELERÍA Y SOSTENIBILIDAD

La IA está incorporando grandes ventajas también al sector de la hostelería, en especial a la hora de promover la descarbonización y mejorar los objetivos de desarrollo sostenible. Carmen Gómez – Acebo, Sustainability Director Spain and Portugal en Coca-Cola Europacific Partners ha considerado primordial no solo definir las metas y los compromisos asociados a los criterios ESG, sino aplicar la transparencia en la comunicación de los datos.

"Nuestro equipo directivo está tomando decisiones en función de la información de sostenibilidad y de cómo impactamos en el mundo de forma global. Y así han conseguido reducir el torno al 93% de las emisiones", ha asegurado.

Del mismo modo Ana Abade, directora de Relaciones Institucionales para España y Portugal en Booking.com, ha puesto en valor la importancia de los datos para contribuir a que el turista pueda viajar de forma sostenible: "Si mostramos la huella de carbono, podemos conseguir que el turista elija cómo realizar sus viajes con menor impacto para el medio ambiente".

Juan José Freijo, Chief Sustainability Officer and VP Government Affairs en Brambles, también ha confirmado los beneficios de los datos a fin de ganar en eficiencia y contribuir de forma muy beneficiosa a la cadena de suministro. "El 30% de los transportes que circulan en la actualidad, lo hacen vacíos. Los datos nos ayudan a machear las mercancías que van en una dirección y otra para evitar esta situación y reducir las emisiones", ha indicado.