El ciclo 'Música Antigua y de Cámara' de Fundación Unicaja arranca con obras del s.XVII italiano

La primera cita musical tiene lugar este jueves 23 de mayo en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS)

Fundación Unicaja inaugura una nueva edición de su tradicional ciclo de 'Música Antigua y de Cámara', que arranca este jueves 23 de mayo con un recital de obras para violín, sacabuche y bajo continuo del s.XVII italiano a cargo de la Capilla de Música Maestro Iribarren. La cita musical tendrá lugar a las 19 horas y el acceso al centro se realizará con un donativo solidario de tres euros.

El repertorio estará compuesto por obras de Dario Castello, Giovanni Paolo Cima, Giovanni Battista Riccio, Biagio Marini, Giovanni Picchi y Marco Uccelini, y será interpretado por Caridad Martos al violín barroco, José Martínez al sacabuche y Antonio del Pino al órgano.

Este año, el ciclo pone en diálogo a Iribarren con su coetáneo Pedro Rabassa y las composiciones camerísticas profanas de estilo clásico de finales del siglo XVIII y del entorno de la corte de Madrid con obras de Canales y Brunetti. Además, abordará estilos artísticos del repertorio italiano del siglo XVII y del centro europeo del siglo XVIII y XIX.

El programa de este jueves comienza con 'Quinta sonata a doi' (Sonata concertate in still moderno. Libro I, 1621) de Diario Castello; y continua con 'Sonata per cornetto ovvero violino & trombone' (Concerti ecclesiastici, 1610) de Giovanni Paolo Cima.

También se interpretarán canzon 'La Fineta', canzon 'La Savoldi' y canzon 'La Picchi' de Giovanni Battista Riccio; Sinfonia 2, 'La malipiera' (Madrigali et symphonie, op. 2) de Biaggio Mrtini; y Canzon terza (Canzoni da sonar con ogni sorte d'strumenti, 1625) de Giovanni Picchi.

Para finalizar también sonarán la Sonata seconda 'La bucefalasca' (Sonata, arei e correnti, op. 3, 1642) de Mario Uccelini; y 'Sesta sonata a doi' (Sonata concertate in still moderno. Libro I, 1621) de Dario Castello.