Antonio de la Torre pide más medios públicos para enfermos terminales:"Es una obligación poder morir dignamente"

SAN SEBASTIÁN/MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

El actor y periodista malagueño Antonio de la Torre ha pedido más medios públicos para los enfermos terminales porque "es una obligación que la gente pueda morir dignamente".

"Es una obligación que la gente pueda morir dignamente. Más que nunca es necesario una sanidad pública que dote de medios a enfermos terminales", ha asegurado en rueda de prensa en San Sebastián, en el marco de presentación de la nueva película de Pilar Palomero, 'Los destellos', que compite en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

La petición del actor ha sido aplaudida por los periodistas congregados en la sala de prensa del Kursaal. Antonio de la Torre ha citado una frase del médico Pablo Iglesias, que aparece en la película, quien dijo que "el hecho de la muerte es lo que dignifica la vida", y ha explicado cómo se preparó para encarnas a una persona con una enfermedad terminal.

"He tratado de mirarme en los ojos de otras personas que sabían que se iban a morir. Esta película para mi es muy emocionante porque le da sentido a mi oficio, que es el poder ser un instrumento para contar las historias de otros", ha explicado.

Sobre su trabajo con Pilar Palomero, Antonio de la Torre ha calificado la oportunidad como una experiencia "brutal y fascinante", unas palabras que también ha compartido la actriz Patricia López Arnaiz. "Pilar tiene un gran talento. Ha conseguido generar relaciones entre nosotros para poder crear a los personajes", ha señalado.

"Es imposible que un actor o una actriz esté mal con Pilar, siempre van a estar bien los trabajos con Pilar porque sabe realmente muy bien cómo situarnos", ha agregado.

En la rueda de prensa también ha intervenido Julián López, que ha sido preguntado por cómo se ha preparado un papel poco habitual en él, ya que deja al lado la comedia para entrar de lleno en este drama sobre las relaciones familiar y la muerte.

"El trabajo ha sido fabuloso, no solo por parte de Pilar, sino de las compañeras y compañeros que me han ayudado mucho y era muy fácil. Para mi, se ha abierto una puerta muy especial y me gustaría seguir indagando en ella", ha comentado el actor.

Además, López ha defendido que los papeles cómicos también los concibe desde el drama que sus personajes viven y ha enfatizado que los papeles que merecen la pena son "los que se abordan con el corazón, sin importar si es comedia, drama o terror". "Ha habido escenas en las cuales no conseguiría saber si estoy en un drama o en una comedia", ha apostillado.

La historia que se cuenta en 'Los destellos', tal y como ha explicado Pilar Palomero, está inspirada en el libro 'Un corazón demasiado grande', de Eider Rodríguez, pero la cineasta afirma que quería hacer la historia suya, por lo que trasladó la trama a su pueblo Horta de Sant Joan (Tarragona).