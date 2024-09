Amupema premia a Ana Rosa Quintana y a Rocío Madrid

MÁLAGA, 20 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema) ha reconocido este viernes a la periodista y empresaria madrileña Ana Rosa Quintana con el galardón Victoria y a la actriz malagueña Rocío Madrid con el premio Mujer Malagueña 2024, en la duodécima edición de celebración de estos premios que organiza el colectivo.

El alcalde, Francisco de la Torre, y la presidenta de Amupema, Rocío García, han entregado los reconocimientos en el marco de la celebración de Netwoman Andalucía que ha reunido a 200 empresarias de toda la comunidad, según ha informado la asociación mediante nota de prensa.

Las galardonadas han agradecido el premio a Amupema que ha reunido a representantes de los diferentes colectivos andaluces de mujeres empresarias en las distintas provincias que las agrupan, englobados por la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME). "Estamos todas aquí por persistentes", ha asegurado la presidenta de Amupema en su discurso de apertura.

García ha explicado que la junta directiva de Amupema ha barajado grandes nombres para la candidatura al Galardón Victoria y Mujer Malagueña 2024 y ha destacado que "son empresarias, jefas de su destino y creadoras de su desarrollo profesional". El año pasado recibieron estos premios la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García, y la cantautora María Peláe, respectivamente.

"Es un auténtico regalo", ha comenzado a decir la presentadora y actriz Rocío Madrid, para quien recibir este reconocimiento "es un gran honor que me llena de gratitud". "Este reconocimiento no es sólo un logro personal sino un refuerzo de todas las personas que me han acompañado en este camino", ha señalado.

Por su parte, Ana Rosa Quintana ha agradecido su premio a Amupema y a "todas las mujeres valientes empresarias y profesionales". "No somos demasiadas, somos pocas todavía y estamos en el camino", ha dicho la presentadora, quien ha incidido en que en el mundo del periodismo "no es un mundo en el que las mujeres estén en los lugares más importantes ni en la presidencia de grandes empresas".

La copropietaria de Unicorn Contents, junto con Chelo Montesinos --para quien ha tenido también palabras de reconocimiento--, ha significado que es "la única productora en el que las dueñas son dos mujeres y estamos muy orgullosas de eso", apuntando que en la actualidad son 450 personas las que integran su plantilla.