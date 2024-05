La UJA reúne a personal de 30 universidades extranjeras en un encuentro formativo sobre internacionalización

JAÉN, 17 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Jaén ha reunido durante esta semana a personal docente investigador y personal de administración y servicios de oficinas de relaciones internacionales y otras áreas en un encuentro formativo sobre aspectos transversales y buenas prácticas de internacionalización.

Este encuentro ha contado con 75 asistentes provenientes de más de 30 universidades extranjeras, incluyendo miembros de la Alianza Neolaia, así como otras socias de la UJA de los programas Erasmus+ KA131 y KA171, según ha informado este viernes la institución jiennense.

"Se trata de la sexta 'Staff week' que celebramos en la UJA, aunque en esta ocasión se ha ampliado el espectro de participantes a distintos proyectos y se ha abierto a la comunidad universitaria con inscritos propios y sesiones de 'networking', con responsables de centros y departamentos, para que puedan complementar su formación en este ámbito", ha explicado el vicerrector de Internacionalización, José Ignacio Jiménez.

En particular, se ha impartido formación sobre estrategias de internacionalización, la educación superior en España, Europa y otras regiones; el español como lengua extranjera, nuevas tendencias de movilidad internacional, oportunidades de financiación académica y científica de ámbito europeo (programa Erasmus+ y sus distintas acciones clave o el programa Horizonte Europa).

Micro-credenciales como herramienta de aprendizaje internacional, cooperación al desarrollo y objetivos de desarrollo sostenible o políticas de diversidad e igualdad han sido otros de los temas tratados. Además, se ha puesto el foco en el papel de las Alianzas de Universidades Europeas en la transformación del Espacio de Educación Superior y en particular en las actividades de Neolaia.

"Para ello hemos contado con ponentes invitados que han ofrecido charlas plenarias sobre las nuevas tendencias de internacionalización, alianzas de universidades europeas y oportunidades de cooperación académica con África", ha afirmado Jiménez.

Igualmente, se han desarrollado dos sesiones de 'networking' con los centros y departamentos interesados al objeto de tejer redes e identificar opciones de colaboración académica y científica.

Las universidades de origen de los participantes en esta 'Staff week' pertenecen a Francia, Finlandia, Alemania, República Checa, Ucrania, Portugal, Italia, Albania, Georgia, Montenegro, Serbia, Bosnia, Turquía, Estados Unidos, Jamaica, México, Irán, Líbano, Uzbekistán, Azerbayán, Gambia, Ghana, Nigeria, Senegal, Marruecos, Túnez y Egipto.

La sesión inaugural de este evento, en la que se dio la bievenida a los participantes, estuvo presidida por el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, y contó con el primer teniente de alcalde de Jaén, Manuel Carlos Vallejo, y la vicepresidenta tercera de la Diputación, África Colomo, quienes pusieron de relevancia el impacto de iniciativas como esta para la promoción de la ciudad y la provincia.

Como ponentes invitados, han participado, entre otros, Colombine Madeleine, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Université de Tours; Anneli Kakko, profesora y asesora de Internacionalización en la Jyväskylä University of Applied Sciences (Finlandia); Mbakeh Camara, director de Internacionalización de la University of The Gambia, y Ana Cornejo, asesora del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), que es la agencia para el desarrollo y gestión del programa Erasmus+ en materia de Educación y Formación.

El programa ha incluido, además, visitas guiadas a Jaén, Linares y Úbeda para completar la experiencia inmersiva cultural de los asistentes a este encuentro formativo internacional, actividades que han contado con la colaboración de los ayuntamientos y de la Diputación.