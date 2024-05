El PSOE reprocha a PP y JM+ el "abandono" de la promoción de 17 viviendas públicas en Ronda Sur

JAÉN, 4 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Jaén ha advertido este sábado de que PP y JM+ "han abandonado la promoción de 17 viviendas públicas en los terrenos de la Ronda Sur y han dejado en el aire los 2,4 millones para rehabilitación en dos barrios de Jaén". En este sentido, la edil socialista Ángeles Díaz ha mostrado su preocupación porque el proyecto, "que estaba redactado y diseñado tras un concurso de ideas, se abandona tras la decisión del PP y JM+ de disolver la Sociedad Municipal de la Vivienda (Somuvisa)".

"Se trata de 17 pisos de protección oficial que venían a paliar una petición muy importante de vivienda pública del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, para las que ya estaba diseñado el proyecto y para cuya construcción el Ayuntamiento podía acogerse a las distintas órdenes de ayudas estatales y europeas en vigor", ha señalado Díaz, quien ha subrayado, en declaraciones recogidas por su formación en un comunicado, que "a finales de nuestro mandato realizamos un concurso de ideas y ahora, con el acuerdo de disolución de la Somuvisa, sin esta entidad, el Ayuntamiento no tiene capacidad para desarrollar vivienda a precios asequibles".

Del mismo modo, la socialista se pregunta por el destino que el Ayuntamiento va a dar al terreno de la Ronda Sur, en el conocido urbanísticamente como UA26. "Esperamos que el destino de este espacio sea público y que no lo veamos en manos de promotores privados que planteen promociones de vivienda que no son asequibles a las personas, especialmente jóvenes y familias de esta ciudad", ha afirmado la concejala, para quien PP y JM+ "han decidido no trabajar por Jaén, su gente y sus problemas y esta es una muestra más sin apenas alcanzar el primer año de mandato. Lo único que han traído es parálisis".

Díaz ha señalado que la disolución de Somuvisa no supone que el Ayuntamiento pueda asumir todas las atribuciones en materia de vivienda de esta empresa pública, ya que "básicamente solo se queda con el Registro de Demandantes de Vivienda". "Es un caos organizativo el del PP y JM+ que por un lado dicen que van a dar prioridad a las políticas de vivienda pero por el otro se quedan sin herramientas para cuestiones como atraer promociones públicas, alquiler para jóvenes, impulso de vivienda en alquiler social en el casco antiguo, una zona en la que la iniciativa privada no tiene interés y necesita de la pública o ayudas y subvenciones en materia de rehabilitación", ha afeado la representante socialista.

Sobre este particular, Díaz ha manifestado que Somuvisa albergaba la oficina de rehabilitación de las casi 200 viviendas en los barrios de Las Protegidas y el Polígono del Valle, cuyos propietarios "se benefician de 2,4 millones de fondos Next Generation conseguidos en el anterior mandato, el del PSOE".

La edil ha alertado en este punto de que "tampoco sabemos cómo se va a hacer cargo el Ayuntamiento de esta oficina que debe velar porque los propietarios tramiten sus expedientes y puedan comenzar sus obras. Otras ciudades andaluzas beneficiarias de ayudas del Gobierno de España similares ya han comenzado los trabajos y Jaén sigue en parálisis, algo muy inquietante porque hay plazos que cumplir y si no habrá que devolver los fondos".