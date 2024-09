El PP presentará mociones en los ayuntamientos de la provincia por un nuevo sistema de financiación autonómica

JAÉN, 22 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP de Jaén, Elena González, ha anunciado este domingo que "presentaremos mociones en todos los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación" para que la corporación muestre "su defensa de la igualdad y la solidaridad como principios irrenunciables del ordenamiento constitucional y del Estado autonómico en la toma de decisiones".

Asimismo, la moción pretende instar a paralizar cualquier avance hacia la "independencia fiscal" solicitada por el "separatismo catalán" y exigir garantías de que ninguna comunidad del sistema de régimen común se "sale del mismo ni se fragmente la Agencia Tributaria".

Desde el PP, ha señalado González en una nota, "exigimos un nuevo sistema de financiación autonómica que no margine a los jiennenses y andaluces como ocurre actualmente, un sistema que respete la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y a todas las competencias autonómicas y locales recogidas en la Constitución y en los diferentes estatutos de autonomía".

La 'popular' ha añadido que "es de justicia" ampliar el montante económico total del sistema de financiación autonómica y, en paralelo a la reforma del mismo, crear un Fondo Transitorio para "paliar la infrafinanciación que padecemos ciudadanos como los andaluces".

"Garantizar la cogobernanza de los Fondos Next Generation y futuras inyecciones económicas de la UE o la disposición de los 18.000 millones de euros de fondos europeos Next Generation que el Gobierno de Sánchez no ha ejecutado, con el fin de evitar la devolución de los mismos a la UE, son dos de los acuerdos por los que debemos luchar por el bien y el futuro de los andaluces", ha agregado.

Según González, España y su modelo territorial se encuentran en una "encrucijada crítica". "El Gobierno de Pedro Sánchez ha instaurado una forma de hacer política que ha desplazado el interés general y el bien común, centrando su atención únicamente en las ambiciones políticas personales del actual presidente", ha asegurado.

Como consecuencia de ello, los españoles "padecemos decisiones políticas arbitrarias que dañan nuestro Estado de Derecho y nuestro Estado de Bienestar", ha denunciado. En palabras de la representante 'popular', "la colección de cesiones ya asumidas por el presidente del Gobierno para asegurar su continuidad en la Moncloa ha provocado un deterioro sin precedentes de la salud de nuestro Estado de Derecho".

"Hoy, a todas ellas se suman las pactadas entre el PSOE y ERC para asegurarse una investidura en Cataluña y una prórroga de la investidura nacional pactada hace menos de un año. Entre ellas, el peaje separatista que supondría la quiebra del derecho que tenemos todos los españoles a acceder en las mismas condiciones a servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia, así como una ruptura del sistema de financiación autonómica sin diálogo, consenso, ni ningún estudio técnico que lo avale", señala.

La dirigente ha hecho hincapié en que el Estado es responsable de la gestión adecuada de los recursos públicos, así como de su redistribución para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los españoles al margen de su situación económica.

"Si el Gobierno renuncia a todos a los impuestos en una comunidad autónoma, renuncia también a una fuente de ingresos para reducir desigualdades y permite que una parte de los ciudadanos deje de contribuir en igualdad de condiciones a sostener servicios públicos del Estado, incluidos los que ayudan a redistribuir la renta personal". Y esto, ha asegurado, "está ocurriendo y es gravísimo que además el PSOE de Jaén lo esté permitiendo sin rechistar".

Por todo lo expuesto, esta moción está "suficientemente motivada y es el momento de que Paco Reyes (secretario general del PSOE de Jaén) se retrate y demuestre si está dispuesto a cambiar su actitud o va a seguir siendo el siervo político de Pedro Sánchez y de los independentistas catalanes", ha concluido.