PP expresa su "máximo respeto" a la Justicia y reclama responsabilidad a quienes interpusieron una denuncia falsa

JAÉN, 24 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Jaén ha querido este lunes dejar constancia del "máximo respeto" a la decisión judicial a raíz del archivo por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén de la causa abierta contra el exalcalde socialista de Jaén, Julio Millán, y la actual vicepresidenta de la Diputación provincial, África Colomo, por denuncia falsa. El PP "ha defendido siempre la acción de la Justicia y la independencia judicial, y así será siempre".

Los populares advierten de que esta situación "no la ha provocado el Partido Popular de Jaén, la provocó el Partido Socialista personándose sin pruebas ante las diligencias policiales para interponer una denuncia falsa el día de la jornada de reflexión previa a las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Y no hay que olvidar que con independencia de la autoría de la falsificación fue el PSOE quien divulgó a nivel nacional dichas falsificaciones sin contrastar su veracidad. Así, el juez de Instrucción reprocha falta de perspicacia y de licencia por no comprobar la veracidad de esas manipulaciones".

Por ello, desde el PP de Jaén se insta a "dejar actuar a la Justicia", y serán Antonio Losa y Manuel Palomares los que tendrán que decidir el siguiente paso y si interponen recurso contra el auto del juez. El Partido Popular "respetará la decisión que tomen los compañeros". Eso sí, insisten en que "independientemente de lo que ocurra en los Tribunales sigue pendiente que tanto Julio Millán como África Colomo asuman responsabilidades políticas por el daño moral que provocaron a quienes acusaron falsamente de comprar votos".

"Entendemos que es un tema muy delicado, para Antonio Losa y para Manuel Palomares, pero también para toda la ciudad de Jaén, pues con la polémica decisión que tomó el Partido Socialista de interponer una denuncia sin pruebas el día antes de unas elecciones provocó un daño irreparable que tanto Millán como Colomo deberían de asumir. Algo que reconoce el propio juez quien afirma que puede reprocharse, a quienes interpusieron la denuncia, falta de diligencia al no realizar las comprobaciones previas", insisten los populares.

Unas comprobaciones que tendrían que haber sido, a juicio del Partido Popular de Jaén, "inexcusables, pues la forma de proceder de los socialistas pudo alterar un resultado electoral".

En definitiva, el PP de Jaén expresa "su respeto a la Justicia y la decisión judicial, al tiempo que manifiesta su apoyo a Antonio Losa y Manuel Palomares", que serán los que deban de decidir el siguiente paso. Y, por supuesto, al margen de la decisión del juez, reclama, como ha hecho desde el 27 de mayo de 2023, responsabilidades políticas "porque acciones así no deben ser excusadas y menos en un entorno democrático como es un proceso electoral que tendría que haber sido limpio".