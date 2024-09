Nuevas Generaciones señala que el "aislamiento" a nivel ferroviario "impide a los jóvenes vivir en los pueblos"

El presidente provincial de Nuevas Generaciones (NNGG) de Jaén, Gabriel Perales, ha manifestado, este sábado, "el malestar de los jóvenes de esta provincia al ver cómo nos aíslan a nivel ferroviario, cómo no nos dan oportunidades para poder vivir en los pueblos y trasladarnos diariamente a las universidades o al trabajo porque no hay comunicaciones para hacerlo". "Nos obligan a irnos de nuestras casas porque no tenemos trenes, como sí tienen jóvenes de otros territorios que a diario usan el ferrocarril, y nos molesta y nos entristece ese grave agravio de Sánchez hacia nosotros".