La Junta señala que la deuda del Ayuntamiento de Jaén "es con el Gobierno de España" y no puede "hacer nada"

JAÉN, 3 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha señalado que "la deuda que tiene el Ayuntamiento de Jaén" es "con el Gobierno de España", de manera que la Junta de Andalucía no puede hacer "absolutamente nada".

Así lo ha indicado este miércoles a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico pueda articular un plan con medidas concretas para consistorios con una elevada deuda, como es el caso del de la capital jiennense, uno de los tres más endeudados del país.

Al respecto, la consejera ha afirmado que están "trabajando permanentemente de la mano del alcalde, Agustín González (PP), y de todo su equipo --formado también por Jaén Merece Más-- porque "preocupa esta deuda heredada" de anteriores gobiernos.

"Pero, lamentablemente, toda la deuda que tiene el Ayuntamiento de Jaén, que es bastante, es una deuda con el Gobierno de España. Nosotros no tenemos competencias, no podemos hacer absolutamente nada", ha manifestado.

España ha añadido que, si fuera una deuda con la Junta de Andalucía "seguramente", desde sus competencias, se podría "ampliar el plazo", punto en el que ha apuntado que "se ha hecho algo desde el Gobierno en cuanto a la ampliación del plazo".

No obstante, la titular de Economía ha considerado que "la situación es tan preocupante y tan difícil" que el Cosistorio jiennense "lo que necesita es un mayor plazo, no ya para condonar la deuda".

"Estamos hablando de devolver la deuda en un mayor plazo, que seguramente pues eso no tendrá un coste significativo para el Gobierno de España y, sin embargo, aliviaría considerablemente la situación financiera del Ayuntamiento, que nosotros a no ser deuda de la Junta de Andalucía, pues no podemos entrar", ha dicho.

Preguntada por si el Ejecutivo central debería hacer una quita de esa deuda, la consejera ha evitado pronunciarse sobre una medida, la condonación de al menos una parte, que ha venido defendiendo el equipo de gobierno municipal.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Jaén es, junto a los de Parla (Madrid) y Jerez de la Frontera (Cádiz), uno de los tres más endeudados de España. Su deuda ronda los 600 millones de euros. Más de 500 millones corresponden a deuda con el Ministerio de Hacienda fruto de los diversos préstamos a los que se ha acogido para tratar de aliviar la situación, como el plan de pago a proveedores y el fondo de ordenación.