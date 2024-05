Díaz anuncia la licitación este año de obras por ocho millones en la A-315 y el PSOE exige su arreglo integral

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha anunciado la licitación durante este mismo año y por ocho millones de euros de las obras de mejora de la seguridad vial de la carretera A-315, frente a lo que el PSOE de Jaén ha reclamado su arreglo integral y "no más chapuzas".

La situación de esta vía ha llegado al pleno del Parlamento andaluz celebrado este miércoles a través de la pregunta formulada por el diputado socialista Víctor Torres.

En su intervención, Díaz ha detallado que el proyecto en la A-315 Torreperogil-Baza se encuentra en la fase final de supervisión y que contará con financiación procedente de los fondos europeos Feder.

Ha añadido que esta inversión se llevará a cabo porque la Junta de Andalucía "es consciente de la importancia de mejorar la A-315, clave para las comunicaciones de la zona y uno de los accesos principales al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas".

Además, ha indicado que este proyecto resolverá los problemas de siniestralidad de la vía, ya que permitirá ampliar el carril de vehículo lentos, mejorará los accesos a las intersecciones y dotará de caminos de servicio y acceso a las fincas. Todas ellas medidas para mejorar la seguridad de una carretera por la que circula un elevado número de vehículos de gran tonelaje y uso agrícola.

La titular de Fomento ha destacado que estas obras de seguridad vial se sumarán a los cerca de 2,5 millones de euros invertidos en los últimos años en una quincena de actuaciones. "El Gobierno se ha preocupado por aliviar la situación de esa carretera y no hemos dejado de actuar", ha apostillado.

Al respecto, ha reivindicado el cambio que ha supuesto la llegada del Ejecutivo de Juanma Moreno en el cuidado de las carreteras frente a la "escasa atención" de los anteriores gobiernos socialistas. Como ejemplo, ha aludido a "32 contratos de conservación que habían dejado caducados o a punto de caducar y que resolvió el actual Gobierno".

Ha defendido, igualmente, que la Junta ha activado "mucho de los proyectos para revertir la situación de las carreteras jiennenses". Al hilo, ha citado "los casi 40 millones de la ITI de Jaén invertidos" en actuaciones como la mejora de la capacidad de la A-306 y A-311, el nuevo puente del Aguadero, el acceso al Parque Geolit o la finalización de las obras de la conexión de Sorihuela del Guadalimar con la A-32 en El Condado.

"SOLO OCHO KILÓMETROS"

Frente a ello, el parlamentario del PSOE jiennense ha afeado a la consejera que no haya trasladado "ninguna información novedosa", puesto que ha hablado del citado proyecto en revisión por ocho millones de euros, "algo que ya sabían los alcaldes y alcaldesas de la comarca".

"Lo que no ha dicho es que es un proyecto de solo ocho kilómetros de un total de 97 kilómetros que tiene la carretera. Lo que no ha dicho es que es una actuación más de conservación y mantenimiento, una de las rutinarias que vienen haciendo y que la Consejería de Fomento está obligada. Sólo faltaría que estas mínimas cosas no las hicieran tampoco", ha afirmado.

En este punto, Torres ha recalcado que los regidores no están pidiendo "ninguna chapuza", sino una actuación integral en toda la carretera "que termine con la siniestralidad". Ha agregado que el PP la prometió en 2018 y en 2022, pero "no han cumplido nada" a pesar de la importancia de esta vía, que conecta con la A-32 y Torreperogil, que atraviesa la provincia de Jaén y traspasa sus límites hasta Baza y que también es conexión con el Levante.

"La consejera dice que es consciente de esta carretera, pero la realidad es que ni la conoce, ni la sufre, ni la padece. La conocen y la sufren los más de 30.000 vecinos de la comarca y la gran cantidad de turistas que la visitan", ha manifestado.

Torres ha hecho hincapié en que la A-315 "no necesita otra chapuza como las que la Junta está ejecutando en otras carreteras" jiennenses. Se ha referido, en concreto, en la A-306 Torredonjimeno-El Carpio con una "vergüenza de la vergüenza" que, además, solo afecta a 17 kilómetros de los 57 que tiene.

"¿Esa era la autovía que iban a construir? El PP sólo ha cumplido con su intención de hundir a la provincia de Jaén. Son el Gobierno de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio", ha concluido.