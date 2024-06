Critican el "nuevo pretexto para demorar" el Conservatorio de Danza cuando la Junta aprobó su ubicación en 2021

JAÉN, 18 (EUROPA PRESS)

El movimiento ciudadano 'Por un Conservatorio de Danza en Jaén' ha criticado este martes el "nuevo pretexto para seguir demorando deliberadamente" este equipamiento, cuya construcción anunció en abril de 2021 "a bombo y platillo" la Junta de Andalucía en el mismo lugar donde "ahora solo le ve pegas e inconvenientes".

Así lo ha indicado después de que el alcalde, Agustín González (PP), afirmase este lunes que se está buscando cómo ampliar la superficie actual del anejo al colegio Ruiz Jiménez --donde está previsto--, de 750 metros cuadrados, para llegar a los 3.000 metros cuadrados que se requieren desde la Junta para que albergue las cuatro especialidades y no solo dos.

En un comunicado firmado por Raquel Borja, impulsora de este movimiento reivindicativo, ha recordado que esta ubicación en la calle Molino de la Condesa tuvo el visto bueno autonómico hace tres años "avalando el informe técnico para construir estas instalaciones en el mencionado solar de acuerdo a un Programa de Necesidades igualmente aprobado por la Consejería de Educación", desde la que se anunció una inversión de 2,7 millones de euros.

"Ayer se confirmaron los peores temores que veníamos teniendo en estas últimas semanas de cara a que este retrasadísimo conservatorio pudiera sufrir un grave retroceso administrativo que motivara una demora aún mayor para el deseado anuncio de la licitación del proyecto de la obra, que parecía razonable esperar que así sucediera en breve habiéndose quedado resuelto el último escollo de los terrenos desde hacía más de seis meses", ha afirmado.

Se ha referido, de este modo, a la mutación demanial del inmueble aprobada por el pleno del Ayuntamiento el pasado noviembre. Fue la segunda vez que se aprobaba esta cesión, ya que en abril de 2021 se hizo tras ser desafectado del colegio, al que estaba vinculado administrativamente. Sin embargo, el anterior gobierno local (PSOE-CS) decidió dejarla sin efecto en abril de 2023, una vez pasado dos años sin que la Junta la aceptara, con el objetivo de impulsar otro proyecto.

A juicio del movimiento pro Conservatorio Profesional de Danza, el alcalde, que "quiso hacer, además, de improvisado portavoz de la Delegación de Educación", vino a plantear que "la Junta ha decidido dar carpetazo al informe técnico actual del proyecto", cuya evolución, con el procedimiento administrativo al que debería someterse ahora, se desconoce por completo.

"Si a día de hoy seguimos sin tener este necesario y justo conservatorio de danza, ni expectativas ya de poder tenerlo a corto plazo es, simplemente, porque no ha habido una voluntad sincera para hacerlo realidad. No hay más, por mucho que se quiera justificar ahora con excusas de plazos administrativos o de huevos fritos", ha asegurado, no sin tildar la situación como un "engaño político" de la Junta.

CASILLA DE SALIDA

Para este movimiento, de gobernar en la Junta otro partido, "hubiera sido bien distinto" el tono y el contenido de González, al que ha reprochado que el "carpetazo al informe técnico" planteando nuevos terrenos supone "volver a la casilla de salida" y "no tanto como el retroceso menor que supuso la revocación de los terrenos" en el anterior mandato.

En este sentido, ha apuntado que el alcalde habría "manifestado toda la empatía posible" con este colectivo y denunciado este "grave retroceso totalmente evitable de haberse considerado desde la Consejería todas estas cuestiones técnicas sobre la idoneidad del solar hace tres años y no ahora, cuando entonces, se estaba aún valorando la viabilidad del informe técnico vinculado a este mismo solar y que, finalmente contó con el visto bueno de la propia Administración autonómica".

Ha añadido que, pese a que quiera "revestirse ahora de buenas intenciones para mejorar la materialización de este proyecto", la "letra pequeña" de las palabras del regidor es "un nuevo pretexto para seguir demorando deliberadamente este conservatorio sacándolo en algún momento adelante" cuando la Junta entienda "que le pueda aportar los réditos partidistas deseados".

También ha aludido a la intención de que el Gobierno andaluz "pueda tener más justificado favorecer la viabilidad de otros proyectos" para nuevas sedes de conservatorios de otras provincias, pero que estaban "en una fase administrativa posterior" al de Jaén. En su opinión, "el ejemplo más probable y cercano" se verá con la nueva sede del Conservatorio Superior de Danza de Málaga.

Además, vistas las declaraciones del alcalde sobre la ubicación, desde este colectivo se ha afeado al delegado de Desarrollo Educativo, Francisco José Solano, que en una reciente reunión "faltó a la verdad" cuando "contestó negativamente" a la consulta sobre si era cierto que la Consejería podía estar replanteando la idoneidad del solar comprometido.

Igualmente y dado que "en todo este despropósito" parece que "no hay nada casual", ha recordado que esta reivindicación "se dejó fuera de aquel mediático 'Acuerdo por Jaén' que permitió el gobierno municipal del PP y Jaén Merece Más".

CIFRAS

Por último, desde el movimiento se ha aportado "información que supuestamente venía recogida en el Programa de Necesidades del solar originalmente comprometido" y que le fue trasladada por el anterior delegado de Educación, ante la "diferencia sustancial" con respecto a los datos ofrecidos por el alcalde.

Entonces se indicaba, según ha agregado, que el solar y edificio anejo del Ruiz Jiménez es "una parcela de 1.052 metros cuadrados que permitiría un total de 2.057 metros cuadrados construidos de un edificio de tres plantas: el que ya está en pie más una parte de obra nueva construida sobre el patio trasero de las actuales instalaciones y de altura idéntica a las existentes".

"Algo más de 2.000 metros cuadrados para albergar un total de 810 alumnos/as (30 alumnos por curso y para cada especialidad (para las clases prácticas la ratio se desdobla a 15 y 15), cuya cifra hay que contemplarla de manera estimativa y global: con todos sus alumnos y alumnas inscritos en las tres especialidades programadas: flamenco, danza clásica y danza contemporánea, y en los nueve cursos que abarca toda la formación completa del grado elemental y el grado profesional", ha explicado.

Traducido en estancias, serían 13 aulas de 70 metros cuadrados para la impartición de las clases prácticas de las distintas especialidades, tres aulas polivalentes para las teóricas más las zonas destinadas a administración. Además, en la parte del actual patio donde no se edifique, existe la posibilidad de destinarlo a la construcción de unas gradas a modo de pequeño auditorio exterior.