El centro de día para personas sin hogar de Linares atiende a más de 500 personas en dos años

LINARES (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El centro de día para personas sin hogar que gestiona Inserta Andalucía en Linares (Jaén), ha atendido ha atendido a más de 500 personas, en su mayoría hombres de entre 31 y 60 años, desde su puesta en marcha en 2022.

Así lo ha indicado este jueves el director general de Protección Social y Barriadas de Atención Preferente de la Junta de Andalucía, Antonio Ismael Huertas, en una visita a estas instalaciones, donde se presta asistencia a unas 25 personas diariamente.

Se trata de un recurso que ha contado con el apoyo de la Junta de Andalucía mediante diversas subvenciones, a través del IRPF, de 130.000 euros. Complementa a dos viviendas del programa de inserción laboral y social para personas sin hogar gestionado por esta misma entidad y liderado por la Junta con cargo al fondo europeo FSE+.

Acompañado por la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo, y la directora del área de Personas sin Hogar de Inserta, Elisabeth Herrera, Huertas ha conocido de primera mano este centro y ha destacado la importancia de atender "con cercanía, empatía y acompañamiento" a las personas sin hogar.

Al hilo, ha expresado su admiración por la ingente labor que realiza Inserta, que busca favorecer la integración social de estas personas mediante la cobertura de necesidades básicas ofreciendo, además, actuaciones socioeducativas.

Ha remarcado que esa línea de trabajo coincide con las directrices emanadas de la primera Estrategia de Atención a Personas sin Hogar en Andalucía 2023-2026. Apuesta por un modelo de intervención innovador, preventivo y centrado en la persona, de manera que, no solo se establezcan redes para que las personas sin hogar puedan lograr una vivienda estable sino que también se acompañan mediante itinerarios de inserción sociolaboral para que la persona pueda desarrollar su proyecto de vida.

"Desde el Gobierno andaluz defendemos la necesidad de abordar esta realidad sin complejos, de la mano del tercer sector y entidades como Inserta, que están en el día a día y conocen los problemas", ha enfatizado el director general.

PROBLEMÁTICA MULTIDIMENSIONAL

El fenómeno de las personas sin hogar es una problemática multidimensional, compleja, de carácter estructural e individual que requiere la colaboración entre los distintos servicios y administraciones. Por ello, ha destacado "la valentía y el corazón social" de Inserta, que ha dado pasos para afrontar esta realidad. "El propósito no es solo que estas personas dejen la calle sino que no vuelvan a ella y para ello se necesita una verdadera inclusión", ha explicado, no sin valorar esta primera Estrategia de Atención a Personas sin Hogar, que reúne 20 programas en los que se agrupan hasta cien medidas.

Por su parte, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha resaltado el trabajo de las entidades del tercer sector que, como Inserta, trabajan con las personas sin hogar. "Es sólo una de las muchas facetas sociales que desarrolla Inserta, convirtiéndose en una pieza clave y fundamental en la lucha contra la exclusión social de nuestra provincia", ha dicho.

En el mismo sentido, Hidalgo ha señalado los dos años de vida de este centro de día de Linares, donde los usuarios y usuarias disponen de comida, aseo y ropa, además de poder hacer uso de los servicios de asesoramiento en materia de trámites administrativos, sanitarios o ayudas de índole social.

Este centro de día, que en los primeros meses de 2024 ya ha atendido a 90 personas, ofrece un espacio físico de refugio para las personas sin hogar, así como diversos servicios esenciales para su cuidado e higiene además de atención personalizada para intentar mejorar su bienestar y su proyecto de vida.

A la visita también ha acudido la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares, María del Carmen Muñoz; la cuarta teniente de alcalde, Susana Ferrera y la catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén, Yolanda de la Fuente, galardonada con un Premio Meridiana.