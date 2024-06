Zelenski se reúne con el presidente de Filipinas en su primera visita al país asiático

El mandatario ucraniano asegura que pretende abrir una Embajada en Manila este año

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha reunido este lunes por la mañana con su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., en la que se trata de la primera visita a Manila por parte de un mandatario ucraniano, un encuentro en el que han hablado sobre la apertura de Embajadas en sus respectivas capitales, entre otras cuestiones.

"He llegado a Filipinas y me he reunido con el presidente Marcos por primera vez en la historia de nuestras relaciones bilaterales. Estoy agradecido a Filipinas por apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, por su clara posición sobre la agresión de Rusia contra nuestro país y por apoyar importantes resoluciones de la ONU. Ucrania tiene previsto abrir este año una Embajada en Manila para reforzar la cooperación bilateral", ha expresado en su cuenta de la red social X.

Además, ambos líderes han hablado sobre la próxima cumbre de paz, que se celebrará el 15 y el 16 de junio en Suiza, resaltando la importancia de que los países del sudeste asiático se encuentre representados en la misma, razón por la que Zelenski ha agradecido la presencia de Filipinas.

Por último, han conversado sobre cuestiones bilaterales como la exportación de artículos agrícolas desde Ucrania hacia el país asiático.