La UE insiste en el respeto a la labor del TPI y en el apoyo a su independencia

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)

La Unión Europea ha recalcado este martes su respeto y apoyo a la labor del Tribunal Penal Internacional (TPI), después de que la decisión del fiscal jefe del TPI, Karim Khan, de reclamar la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y los líderes de Hamás, haya generado divisiones en el propio seno de la UE.

"La palabra crucial aquí es el respeto al TPI. Esta es la posición de la UE, plasmada en las correspondientes conclusiones del Consejo", ha afirmado el portavoz de Exteriores del bloque, Peter Stano, en rueda de prensa desde la capital comunitaria.

Stano ha subrayado que en todo caso si los cargos se confirman "no son un veredicto". "Estamos en el proceso", ha dicho, para recalcar que "lo fundamental es que la Unión Europea respeta la independencia del TPI. Y ha hecho pedagogía de la importancia de una institución internacional independiente que se ocupa de la investigación de los delitos graves y trabaja contra la impunidad.

De todos modos ha indicado que en junio de 2023 las conclusiones de la cumbre de líderes de la UE reafirmó el apoyo al trabajo del TPI. Todo esto después de que la decisión de Khan haya generado críticas de Estados Unidos pero también de Estados miembros como Italia o Alemania que consideran que el fiscal jefe hace "paralelismos" entre un grupo terrorista y el Ejecutivo de Israel.

"Hay Estados miembros de la UE que forman parte del Estatuto de Roma (*) todos los que lo han firmado tienen la obligación de cumplirlo y así es como funciona la política europea y el derecho internacional", ha señalado el portavoz de Exteriores.

Fuentes europeas insisten en que se debe dejar trabajar al TPI y no cuestionar su capacidad, ya que sus jueces no actúan por principios políticos sino de acuerdo a hechos y normas. En Bruselas reconocen que hay algunos Estados miembros que no aceptan que se critique a Israel, pero inciden en que el TPI es un órgano "apadrinado" por los europeos y que juega un rol a la hora de perseguir abusos de Derechos Humanos.

Khan anunció el lunes su decisión de pedir la emisión de órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, así como contra el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar; el cabecilla del ala militar del grupo, Mohamed Diab al Masri, conocido como 'Abú Deif'; y el jefe del brazo político de la formación, Ismail Haniye, por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo islamista y la posterior ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.