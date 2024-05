Tusk asegura que Polonia "no aceptará inmigrantes" en virtud del Pacto de Migración y Asilo de la UE

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha asegurado este martes que el acuerdo final del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea brinda a "la oportunidad de evitar consecuencias graves", razón por la que Varsovia "no aceptará inmigrantes" en virtud de dicho pacto.

Según ha manifestado Tusk, su principal tarea como mandatario polaco es la de defender los intereses del país, razón por la que hará todo lo posible para que Varsovia se vea "beneficiada por el pacto migratorio". "Esta es mi tarea, y la cumpliré", ha manifestado el primer ministro.

"No pagaremos por nada, no tendremos que aceptar a ningún migrante de otras direcciones, la Unión Europea no impondrá ningún migrante. Sin embargo, Polonia impondrá efectivamente el apoyo financiero de la UE debido a que se ha convertido en un país que acoge a cientos de miles de inmigrantes", ha añadido.

En este punto, Tusk ha incidido en que Polonia ha aceptado en los últimos años a "cientos de miles de inmigrantes" provenientes de Ucrania afectados por la invasión rusa, iniciada a finales de febrero de 2022; así como "decenas de miles de inmigrantes de Bielorrusia", recoge la agencia de noticias PAP.

Según ha relatado el primer ministro polaco, el pacto migratorio fue negociado mientras en el país gobernaba el anterior mandatario, Mateusz Morawiecki. "El ministro que representa a mi gobierno votó en contra de la adopción del pacto migratorio. La posición de Polonia es clara desde el principio", ha dicho.

Así las cosas, Tusk ha defendido que mantendrá una línea de "diálogo amistoso pero duro" con Bruselas, no como hacía Morawiecki. "A diferencia de nuestros predecesores, sin una guerra con la UE, en un diálogo amistoso pero duro, conseguiremos todo lo que Polonia tiene derecho", ha señalado.

El pleno del Parlamento Europeo dio a mediados de abril 'luz verde' al Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la UE y ofrecerá a los gobiernos una 'solidaridad a la carta' que les permita eludir la acogida de migrantes reubicados si pagan una compensación.