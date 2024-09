Trump está a salvo tras escucharse varios disparos mientras jugaba al golf en Florida

El FBI investiga un "posible intento de asesinato" de Trump

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El expresidente estadounidense Donald Trump se encuentra bien tras escucharse varios disparos cerca de donde estaba jugando al golf en Florida. Hay un sospechoso detenido y se ha recuperado un fusil en la zona.

"El presidente Trump está a salvo tras los disparos en las inmediaciones. No hay más detalles en este momento", ha informado la campaña de Trump en un escueto comunicado.

El mismo Trump ha confirmado que se encuentra bien y ha manifestado su agradecimiento por los apoyos recibidos. "Ha habido disparos cerca de mí, pero antes de que empiecen los rumores fuera de control quiero que escuchéis esto: estoy a salvo y bien", ha indicado en un correo electrónico remitido a la prensa. Trump ha subrayado que "nada" le frenará y que "¡jamás me rendiré!", según el comunicado, recogido por la cadena NBC.

Trump estaba jugando al golf en el Club Internacional de Golf Trump de West Palm Beach, en Florida, según ha informado la cadena CNN. El club ha sido clausurado de inmediato y Trump ha sido llevado a un lugar seguro. Varias fuentes apuntan a que el Servicio Secreto, encargado de la seguridad de Trump, abrió fuego contra el sospechoso.

La Oficina del Sheriff del condado de Martin ha informado en su página de Facebook de que "tras recibir información sobre un sospechoso del condado de Palm Beach" ha sido detenido "un sospechoso que se desplazaba en un vehículo". El arrestado "estaría relaicionado con un incidente con disparos en el Trump Internacional del condado de Palm Beach".

Las fuerzas de seguridad creen que el atacante intentó disparar utilizando un fusil tipo AR que ha sido recuperado en la valla del campo de golf, ha explicado el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

Bradshaw ha reltado en rueda de prensa que un agente del Servicio Secreto vio el cañón de un fusil en la valla del club de golf e intervino. Además, ha explicado que cuando fue detenido estaba "relativamente tranquilo". En el lugar del incidente se ha localizado un fusil tipo AK-47 y una cámara deportiva.

Más tarde, la Oficina Federal de Investigación (FBI) ha anunciado una ivnestigación de "lo que parece ser un intento de asesinato" de Trump, según ha indicado la propia agencia.

El sospechoso estaba a entre 300 y 500 metros de Trump, ha explicado por su parte el Servicio Secreto. "El Servicio Secreto abrió fuego contra un individuo armado ubicado junto al límite de la propiedad. Hay una investiación abierta", ha indicado.

REACCIONES

La Casa Blanca ha informado tras el incidente de que el presidente, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, han sido ya puestos al tanto de lo ocurrido.

"El presidente y la vicepresidenta han sido informados sobre elincidente de seguridad en el Club Internacional de Golf Trump, donde estaba el expresidente Turmp jugando al golf", ha indicado la Casa Blanca en un comunicado oficial. "Están aliviados tras saber que está a salvo. Su equipo les va a mantener informados regularmente", conlcuye el comunicado presidencial.

"La violencia no tiene cabida en Estados Unidos", ha publicado posteriormente Harris en su cuenta en X. "Me han informado de las informaciones sobre disparos cerca del expresidente Trump en su finca de Florida y me alegro de que esté a salvo", ha apuntado.