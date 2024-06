Trump acusa a Biden de "destruir" EEUU en los cuatro años de su mandato

El presidente destaca que su Administración está "recomponiendo" al país de la herencia del magnate

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha acusado al actual mandatario, Joe Biden, de "destruir" el país en los cuatro años de su mandato, y ha asegurado que su "pobre trabajo" en la Casa Blanca ha convertido a la nación en parte "del tercer mundo", todo ello durante el debate televisado por la cadena CNN.

Biden, por su parte, ha destacado que su Administración está "recomponiendo" al país de la herencia del magnate, momento en el que la economía se encontraba "en caída libre" por culpa de una "malísima" gestión de la pandemia de Covid-19, si bien Trump ha continuado destacando su gestión durante aquel periodo.

"Tenemos que echar un vistazo a lo que me dejaron cuando me convertí en presidente, lo que me dejó el señor Trump. Teníamos una economía en caída libre. La pandemia se gestionó muy mal. Lo que teníamos que intentar era recomponer las cosas, y eso es exactamente lo que empezamos a hacer", ha aseverado Biden.

Sin embargo, Trump ha insistido en que Estados Unidos tenía "la mayor economía en la historia del país" y que en la actualidad "la inflación está matando" a los ciudadanos estadounidenses.

"En todo el mundo ya no nos respetan como país. No respetan nuestro liderazgo, ya no respetan a Estados Unidos", ha aseverado el exmandatario.

Asimismo, Trump ha aprovechado un balbuceo de Biden para burlarse de él: "No se qué ha dicho y creo que él tampoco lo sabe".