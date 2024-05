Un trabajador extrajero de la ONU muerto y otro herido en un ataque en el sur de la Franja de Gaza

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Un trabajador extranjero del Departamento de Seguridad de Naciones Unidas (DSNU) ha muerto y otro más ha resultado herido en un ataque contra su vehículo en la región de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, según ha confirmado la oficina del secretario general de la ONU, António Guterres.

"El secretario general ha recibido con profunda tristeza la noticia de la muerte esta mañana de un trabajador del Departamento de Seguridad de Naciones Unidas y de las heridas de otro trabajador cuando su vehículo de la ONU recibió impactos cuando se dirigía al Hospital Europeo de Rafá", ha indicado la ONU en un comunicado leído por el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq.

Guterres condena en el texto "todos los ataques contra personal de la ONU" y pide una investigación completa. "Traslada sus condolencias a la familia del trabajador fallecido", ha apuntado antes de reiterar su llamamiento a un alto el fuego humanitario inmediato y la liberación de todos los rehenes.

Haq ha explicado en rueda de prensa que en Gaza han muerto unos 190 trabajadores de la ONU desde el 7 de octubre, en su mayoría trabajadores palestinos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA), y ha indicado que según los datos de que se disponen hasta ahora el de este lunes sería el primer trabajador extrajero de la ONU muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí a gran escala. "No tengo todavía las nacionalidades para darlas, pero no no son palestinos", ha apuntado.

Previamente, el Gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha bía informado de un trabajador extranjero muerto y otro herido en un ataque sobre su vehículo que atribuye a Israel.

"El Ejército de ocupación israelí ha matado a un trabajador extranjero y ha herido a otro trabajador extranjero en la gobernación de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, donde fueron atacados cuando se encontraban en un vehículo de Naciones Unidas que llevaba una bandera y enseñas de la organización", ha indicado el gabinete de prensa del Gobierno de Gaza a través de un comunicado publicado en Telegram.

Condena así "con la mayor contundencia" los "crímenes perpetrados por la ocupación israelí contra el pueblo palestino y contra los extranjeros que trabajan en la Franja de Gaza" y pide a "todos los países del mundo" que condenen estos crímenes.

El Gobierno gazatí responsabiliza directamente a la Administración estadounidense y a las autoridades israelíes por los "crímenes de guerra genocidas" y por los "ataques intencionados contra personal extranjero en la Franja de Gaza". "Pedimos el fin de la guerra genocida y el fin de los ataques contra personal extranjero que realiza labores humanitarias", ha concluido.

Este sería el primer trabajador extranjero de las agencias de la ONU muerto en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí sobre el enclave palestino. Sí se ha confirmado la muerte de tres británicos, un australiano, un polaco y un canadiense-estadounidense en un ataque israelí contra un convoy de la ONG World Central Kitchen el pasado 1 de abril.