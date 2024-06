El Supremo israelí pide al Gobierno que explique por qué no es una "potencia ocupante" en Gaza

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo de Israel ha solicitado al Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu que explique por qué no debe ser considerado como "potencia ocupante" en la Franja de Gaza a petición de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

El Derecho Internacional obliga a la potencia ocupante de un territorio no autónomo a asumir la responsabilidad de proporcionar la ayuda humanitaria esencial a la población, por lo que es clave la definición formal. En cambio, Israel sostiene que está en un conflicto armado, por lo que sus obligaciones son muy inferiores.

En concreto, las organizaciones civiles cuestionan ante el Supremo que Israel no esté permitiendo la entrada de ayuda material y personal humanitario en la Franja de Gaza en vista de la grave situación humanitaria que padece la población como consecuencia de la ofensiva militar israelí, según recoge 'The Times of Israel'.

Los demandantes argumentan que Israel no ha dado una información completa y fiable de la situación humanitaria en Gaza y destacan que las informaciones de personal sanitario presente en el enclave palestino se contradicen con la versión oficial israelí. Por ello piden al Supremo que reclame explicaciones al Gobierno, como finalmente ha hecho.

Por ello el tribunal considera que el Estado está en posición de dar una información más completa por su contacto con fuentes locales, organizaciones humanitarias internacionales y con las agencias de la ONU.

La decisión del Supremo vuelca la carga de prueba en las instituciones israelíes, concretamente en el Gobierno, que debe demostrar que está proporcionando el acceso suficiente a la ayuda humanitaria y que no ejerce como gobierno militar de este territorio. El Supremo ha matizado que emite su petición "sin tomar una posición, para permitir al tribunal tener una base factual completa e integral".