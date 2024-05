El Supremo iraquí suspende temporalmente los preparativos para elecciones de junio en el Kurdistán

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Federal Supremo de Irak ha anunciado que suspenderá temporalmente los preparativos de las elecciones legislativas previstas para el 10 de junio en el Kurdistán iraquí después de que el primer ministro kurdo, Masrur Barzani, presentara una apelación contra la distribución de escaños fijada en los comicios.

La corte ha aceptado la solicitud del primer ministro para revisar el Artículo 2 de la ley electoral que fija la división de escaños por número de votantes y no por población total, algo que Barzani considera anticonstitucional y un ejemplo de discriminación hacia las minorías, según el dictamen recogido por el portal de noticias The New Arab.

Siguiendo el dictamen del Tribunal Supremo, una portavoz de la Alta Comisión Electoral de Irak, Jumana al Ghalai, confirmó este pasado jueves a la agencia de noticias kurdairaquí Rudaw "la suspensión de todas las operaciones técnicas y de financiación de cara a la celebración de las elecciones legislativas hasta la finalización de los trámites derivados de la demanda" presentada por Barzani.

De momento no hay fecha para que el tribunal emita su decisión definitiva pero el Parlamento Federal de Irak anunció, también el jueves, su decisión de prorrogar 30 días el curso legislativo para trabajar en la ampliación durante seis meses del mandato de la comisión con vistas a resolver esta nueva crisis (el Parlamento también dedicará este mes a decidir quién desempeña el rol de presidente de la cámara, vacante desde el pasado 14 de noviembre).

Las elecciones legislativas en el Kurdistán iraquí estaban previstas originalmente para 2022 pero han sido objeto de constantes aplazamientos por las desavenencias entre sus partidos -- y entre estos partidos y el Gobierno iraquí -- sobre los términos de la ley electoral y, en términos generales, sobre la estructura política de la región autónoma.

Prueba de ello fue el penúltimo episodio de esta crisis, ocurrido en febrero de este año, cuando el Supremo declaró "anticonstitucional" la cuota de once escaños reservada para las minorías en el Kurdistán iraquí, como los cristianos, armenios y turcomanos, al entender que la cámara solo puede constar de 100 asientos, y ni uno más.

En respuesta, las minorías y la formación gobernante del Kurdistán iraquí, el Partido Democrático del Kurdistán (PDK), declararon su boicot a los comicios y exigieron al Supremo que revocara una decisión aplaudida por la oposición kurda, que acusa al PDK de manipular el voto minoritario para aferrarse al poder.

De hecho, el presidente del principal partido de oposición kurdoiraquí, la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK), Bafel Jalal Talabani, ha mantenido esta semana una reunión con responsables estadounidenses para que presten su respaldo a la celebración de los comicios en la fecha prevista.

Talabani se reunió con la subsecretaria de Estado para Asuntos de Oriente Próximo, Barbara Leaf, y tras el encuentro ambos hicieron hincapié en la necesidad de celebrar elecciones "justas y a tiempo" para "promover la estabilidad y la democracia en la región del Kurdistán", según un comunicado publicado por el presidente de la UPK en su cuenta de la red social X.