Stoltenberg admite retrasos en la ayuda a Ucrania pero subraya que "no es demasiado tarde"

BRUSELAS, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reconocido junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que los miembros de la Alianza han entregado con retraso la ayuda militar prometida a Ucrania, con consecuencias en el frente de batalla, aunque ha apuntado que "no es demasiado tarde" para que Kiev "prevalezca" y que espera más defensas antiaéreas en los próximos días tras el anuncio de Alemania de ceder una batería Patriot o la entrega por parte de España de interceptores.

En una visita sorpresa a Kiev, la tercera que realiza desde el estallido de la guerra, Stoltenberg ha entonado el 'mea culpa' sobre la entrega de ayuda militar a Ucrania, señalando que los retrasos y la ayuda insuficiente prestada por los aliados de la OTAN ha tenido "consecuencias" en la marcha de la guerra y permitido avances de Rusia en los últimos meses.

"Los aliados de la OTAN no han cumplido con lo prometido. Estados Unidos perdió meses sin acordar un paquete para Ucrania, mientras que los aliados europeos no han entregado la cantidad de munición que prometieron. Esto ha tenido consecuencias serias en el campo de batalla", ha afirmado junto al mandatario ucraniano.

Stoltenberg ha querido hacer público lo que, según ha dicho, ha trasladado en distintas ocasiones en privado a Zelenski. "Hay que ser honestos y darnos cuenta de que cuando no cumplimos y hay retraso en las entregas es una cuestión de vida y muerte. La guerra no es algo teórico, cuando no cumplimos los ucranianos pagan el precio", ha admitido.

A su juicio, esto ha permitido a Moscú atacar ciudades e infraestructuras clave durante las últimas semanas, además de concentrar fuerzas en algunos puntos del frente.

"NO ES DEMASIADO TARDE"

En todo caso, el ex primer ministro noruego ha enfatizado que se perciben "cambios importantes" en la actitud de los aliados tras la ayuda de 60.000 millones de dólares que desbloqueó el Congreso estadounidense o los nuevos envíos de material antiaéreo anunciados por países como Alemania desde que la OTAN convocó el Consejo con Ucrania hace diez días.

Para Stoltenberg, ese encuentro encendió las alarmas en el seno de la OTAN y los miembros tomaron conciencia de la urgencia de redoblar la ayuda a Kiev. "Los aliados entendieron el mensaje y desde entonces hemos visto nuevos anuncios y habrá más en el futuro cercano", ha apuntado.

En este sentido, ha reiterado que ahora lo importante es que esos anuncios se conviertan en "entregas físicas" de munición y armamento, en una llamada a la urgencia para que los suministros llegan pronto a Ucrania. "Cada día importa", ha subrayado, destacando que no es "demasiado tarde" para que Ucrania "prevalezca".

INVITA A ZELENSKI A LA CUMBRE DE WASHINGTON

La reunión en Kiev también ha servido para oficializar la invitación de Zelenski a la próxima cumbre de líderes de la OTAN en Washington, del mes de julio, ocasión en la que Stoltenberg espera que la organización de un paso al frente y tome una posición central en la ayuda internacional a Ucrania frente a la invasión rusa.

Según ha dicho el jefe político de la OTAN, el bloque militar tiene que demostrar que la asistencia a Kiev "no es a corto plazo y 'ad hoc', sino que es a largo plazo y predecible". "Moscú debe entender que no puede ganar ni jugar con los tiempos", ha resumido.

En este sentido, el político escandinavo ha reiterado el mensaje de que la Ucrania tiene un lugar en el seno de la OTAN y que el país se convertirá en miembro de la alianza "cuando sea el momento adecuado", algo que ha descartado que vaya a decidirse ya en la cumbre de Washington.

Así las cosas ha insistido en que el camino de Kiev a la OTAN es "irreversible" y que el trabajo para aumentar la interoperabilidad con los Ejércitos aliados avanza con el suministro de armamento en el marco de la agresión rusa. "Cuando se den las condiciones políticas podrá ser miembro directamente", ha zanjado.

PIDE PATRIOT Y MUNICIÓN PARA "ESTABILIZAR LA LÍNEA DE FRENTE"

Por su lado, el presidente ucraniano ha insistido en el envío rápido de munición y sistemas de defensa antiaérea, afirmando que "significa literalmente la estabilización de la línea del frente", momento en el que se ha centrado en las baterías Patriot, como ejemplo del armamento que tienen los aliados de Ucrania y pueden jugar un papel clave para frenar los pies a Rusia, ante una posible nueva ofensiva.

Respecto a sus expectativas de la cumbre de la OTAN de Washington, Zelenski ha reiterado que la organización se juega que un enemigo "pueda vetar" su fortalecimiento, en referencia a que los aliados no adopten la entrada de Ucrania en el bloque ante las implicaciones de la agresión rusa.

"Ucrania merece ser invitada a entrar en la OTAN. Lo merecemos por nuestra fuerza, nuestra defensa de los valores comunes y nuestra importancia para el futuro de toda la comunidad euroatlántica", ha subrayado el mandatario ucraniano, sobre una aspiración que la OTAN no tienen en sus planes para el próximo encuentro de dirigentes.