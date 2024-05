Los principales candidatos hacen un llamamiento a participar este domingo en las presidenciales de Panamá

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Los principales candidatos a la Presidencia de Panamá han ejercido ya su derecho al voto este domingo, cuando se celebran elecciones en el país centroamericano para elegir al sucesor de Laurentino Cortizo. Los candidatos han apelado a la participación en el proceso electoral.

"Que salgan a votar y que cuiden los votos", ha declarado el candidato José Raúl Mulino, candidato de Realizando Metas y Alianza, tras votar en el Centro de Convenciones Atlapa de la ciudad de Panamá, según recoge la cadena TeleMetro.

Mulino ha explicado que tras depositar su voto se dirigirá a la Embajada de Nicaragua, donde se encuentra acogido el expresidente y aliado político de Mulino Ricardo Martinelli.

Mulino ha restado por otra parte importancia al hecho de que no tenga candidato a vicepresidente y ha explicado que sus funciones podrían cubrirlas los ministros de Estado o enviados especiales presidenciales. "Yo no tengo ningún problema en eso, yo vine al mundo solo", ha argumentado. Tampoco ha querido desvelar ningún nombre de su futuro gabinete, si gana las elecciones. "No he elegido todavía el gabinete. No voy a adelantar nombres. No tengo nombres todavía", ha apuntado.

"Hoy culminamos una etapa importantísima de un trabajo impresionantemente grande y duro, un trabajo que no ha sido fácil, lleno de maldad y mentiras por todas las esquinas, pero aquí estamos al pie del cañón", ha concluido.

También ha votado ya el candidato presidencial del Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, que ha reiterado su intención de convocar varios plebiscitos en los primeros 100 días de gobierno. "Vamos a preguntarle a todo un país preguntas de sí o no en un plebiscito. ¿Quieren los panameños que reduzcamos el tamaño de la Asamblea? ¿Quieren los panameños que eliminemos los fueros y privilegios? ¿Quieren los panameños una segunda vuelta electoral? ¿Quieren los panameños que salgamos del Parlacen?", ha planteado.

Lombana ha resaltado además su compromiso en la lucha contra la corrupción. "La corrupción no se combate con palabras, se combate con hechos. Aquí estoy frente a todo un país iniciando las elecciones habiendo renunciado al cuerpo penal electoral, el único candidato presidencial que dice a toda la Nación: no tengo temor, puedo ser investigado como cualquier panameño común que soy", ha subrayado.

Igulamente ha votado el candidato Rómulo Roux, de Cambio Democrático, quien ha invitado a la ciudadanía a "cuidar el voto". "Invitar a todos los votantes que salgan temprano a votar, que voten a conciencia y que entiendan con mucha claridad que hoy es un día demasiado importante para nosotros para los próximos cinco, diez y hasta veinte años. Hoy vamos a decidir el futuro de nuestras familias", ha apuntado.

Roux se ha presentado como "una opción de cambio real" para "vencer al pacto por la impunidad". "Me siento muy fuerte. Me veo como el próximo presidente de la República porque tenemos un proyecto que es el único proyecto que puede llevarle un cambio a Panamá", ha añadido.

Para la candidata independiente Maribel Gordon esta votación se celebra tras "un proceso arduo, inequitativo", pero "estamos generando un proceso que permita real democracia". Gordon ha señalado la educación como el sector clave: "los gobiernos que hemos tenido la educación siempre ha sido uno de los sectores en donde lo primero que se hace es recortar el presupuesto".

Por último, Zulay Rodríguez, también independiente, ha pedido igualmente votar "temprano" y que la ciudadanía "ejerza su derecho a esta participación y democracia que tanto necesita nuestro país". "Ustedes han estado cinco años muy afectados por la pandemia, nos obligaron, nos encerraron, quebraron los negocios, quebraron los empresarios, no les dieron las ayuda que sí les dieron a los bancos (...). Hoy ustedes pueden sacarse ese clavo", ha apuntado.

Por su parte, el presidente saliente, Laurentino Cortizo, ha destacado la importancia de la jornada electoral y de la participación. "¡Hoy es un gran día de celebración democrática en nuestra nación! Invito a todas las panameñas y panameños a ejercer nuestro derecho al voto y contribuir al futuro de nuestro país", ha publicado en X, antes Twitter.