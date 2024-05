El primer ministro polaco denuncia amenazas de muerte tras el intento de asesinato del eslovaco Fico

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha denunciado este jueves una serie de amenazas de muerte después de que su homólogo eslovaco, Robert Fico, tuviera que ser ingresado en el hospital de urgencia tras recibir varios disparos en plena calle al término de una reunión de Gobierno.

"Ayer hubo mucho de esto. Visión de Polonia", ha manifestado Tusk en una escueta publicación en sus redes sociales donde comparte una imagen de un mensaje que recibió el miércoles por la tarde en el que se lee: "Hoy los eslovacos nos han dado un ejemplo de lo que se debería hacer con Donald Tusk".

En la publicación compartida por el dirigente polaco se apunta a que habría que hacer con Tusk lo mismo que con Fico en caso de que el primer ministro polaco se oponga a la construcción de un gran aeropuerto en el centro de Polonia, conocido como Puerto Central de Comunicaciones (CPK, por sus siglas en polaco).

El primer ministro eslovaco tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital el miércoles tras recibir varios disparos en plena calle. El mandatario salía de una reunión de Gobierno en la localidad de Handlova cuando un hombre de unos 70 años se acercó a él y disparó en hasta cuatro ocasiones, alcanzando al mandatario.

El Gobierno de Eslovaquia ha confirmado este jueves que el tirador que disparó al primer ministro Fico era un "lobo solitario" y no formaba parte de ningún grupo, aunque las autoridades no contemplan para el crimen ninguna otra hipótesis que no sea la motivación política.