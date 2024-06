El PMA "pausa" la entrega de ayuda a través del muelle temporal de EEUU en Gaza por inseguridad

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, Cindy McCain, ha informado este domingo que ha "pausado" la entrega de ayuda a través del muelle temporal construido por Estados Unidos en la Franja de Gaza, alegando preocupación por la seguridad de sus trabajadores.

McCain ha explicado en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CBS que ayer dos de sus almacenes fueron bombardeados, por lo que han "dado un paso atrás solo por el momento" para asegurarse de que su equipo está "en condiciones seguras y en terreno seguro antes de reiniciar" las operaciones.

La jefa del PMA, que ha señalado que un hombre resultó herido con motivo del ataque, ha recordado que el organismo sigue "operativo" en el resto del enclave, "haciendo todo lo posible en el norte y en el sur" para "evitar" una hambruna, pese a la dificultad de operar "allí" y ante los "saqueos" a los que se han enfrentado.

"Pero, de hecho, es el tipo de cosas que hacen necesario un alto el fuego. Debemos detener esto para que podamos ingresar a gran escala con nuestra ayuda y también con otras ayudas de otras organizaciones. No podemos continuar con esto de alguna manera, porque lo que casi sucedió en el norte con la hambruna podría suceder en el sur", ha declarado.

McCain ha explicado que desde que mencionó que el norte de Gaza ya es el escenario de una crisis de "hambruna en toda regla" que está bajando progresivamente hacia el sur del enclave, declaraciones criticadas por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, las autoridades israelíes les han permitido llevar "más" camiones a norte.

"Todos los días tomo decisiones para quitar comida a los hambrientos y dársela a los que se mueren de hambre. Necesitamos un alto el fuego, lo necesitamos ahora para poder alimentarnos y esto no sucede en el sur. Estamos justo al borde en el sur de que ocurra lo mismo", ha agregado.

Así, ha señalado que hay gente que pasa hambre y que no tienen acceso a alimentos por el peligro al que están sometidos. "No podemos solo entrar y alimentarles, tenemos que hacerlo a gran escala. Además de alimentos, necesitan agua, medicinas... la hambruna no es solo por pasar hambre, sino también todos los otros aspectos", ha explicado.