Petro pide movilización popular frente a un "golpe de Estado" contra el "cambio"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido este domingo movilización popular frente a lo que considera un "golpe de Estado" por parte de sus rivales políticos y la "oligarquía", a los que acusa de ir contra "el cambio" y el "voto popular", un supuesto plan contra el que no es la primera vez que se pronuncia.

"La oligarquía colombiana que no se cansa de ordeñar el país y convertirlo en uno de los más desiguales y violentos del mundo, ha decidido acabar la poca democracia establecida en la constitución de 1991 y romper sus reglas porque no se aguantan un presidente al lado del pueblo y no al lado de sus maniobras mafiosas y asesinas. Se prepara por los derrotados en el 2022 un golpe de estado contra el cambio en Colombia y el voto del pueblo", ha indicado Petro en su cuenta de la red social X.

En ese sentido, ha asegurado que sus "enemigos políticos" en el Consejo Electoral buscarán destituirlo "sin haber cometido delito alguno", algo que supondría "burlarse" de los resultados de las elecciones de 2022.

"Ante un golpe de estado no hay otro camino que la movilización popular generalizada. Una burla al voto popular se responde con el pueblo. Convoco a ese gigante dormido, al pueblo colombiano: a sus juventudes, a su campesinado, a sus trabajadores, a sus mujeres a movilizarse en las calles contra el golpe de estado", ha añadido el mandatario.