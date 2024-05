Petro asegura que no le "interesa para nada" la reelección presidencial

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado este martes que no le "interesa para nada" la reelección presidencial, en alusión a las declaraciones de la senadora de Pacto Histórico Isabel Zuleta, que reveló estar impulsando esta iniciativa "desde las bases ciudadanas".

"A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de Estado. La razón es una: incumplieron. No sabían lo que firmaron", ha manifestado, en referencia a los exmandatarios Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018).

La mención indirecta contra Uribe habría tenido que ver con sus declaraciones de la semana pasada en las que proponía a las fuerzas de seguridad desobedecer al presidente, si era necesario, para garantizar la seguridad de los colombianos. En el caso de Santos, por haber rebatido la tesis de que el acuerdo de paz con las extintas FARC habilitan al mandatario a convocar una asamblea constituyente.

"La declaración unilateral de Estado según la Convención de Viena obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan tres tareas: leer la convención, leer el acuerdo de paz y cumplir", ha concluido.

Petro aseguró en la víspera que el Congreso del país tiene el "papel histórico" de convocar un proceso constituyente para renovar la Constitución de 1991 e implementar tanto los Acuerdos de Paz de La Habana de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como un futuro pacto surgido de las actuales negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA NO PERMITE LA REELECCIÓN

Zuleta mencionó que varias figuras políticas deseaban que el presidente fuera reelegido, si bien esta figura no está amparada en la Constitución. "No es Petro el que está hablando de la reelección, somos muchos los activistas. Nosotros sí queremos una reelección. Y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo", declaró, según ha recogido el periódico colombiano 'El Tiempo'.

Estas declaraciones tienen lugar semanas después de que Petro, elegido en 2022, asegurara que el progresismo debería continuar en la Casa de Nariño para consolidar las reformas sociales. "Solo en dos años hemos hecho lo que los Gobiernos hicieron en diez, y nos quedan dos (...) aunque yo sí creo que el progresismo merece cuatro años más porque estas reformas hay que avanzarlas".

Uribe aprobó una modificación constitucional para la reelección inmediata, mientras que Santos impulsó durante su segundo mandato una reforma que puso fin a esta medida. Ambos se beneficiaron de la posibilidad de estar en el poder durante dos mandatos.