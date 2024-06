El partido de Ben Gvir anuncia que volverá a votar con la coalición de Netanyahu

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El líder del partido Poder Judío (Otzma Yehudit) y ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha anunciado este domingo que su formación volverá a votar alineándose con la coalición que lidera el primer ministro, Benjamin Netanyahu, después de dejar de hacerlo el pasado miércoles.

"En vista de lo que parece ser el rechazo al imprudente acuerdo por parte de Hamás y la esperada salida de (Benjamin) Gantz del Gobierno, Otzma Yehudit va a seguir votando con la coalición como habitualmente mientras no haya un acuerdo imprudente sobre la mesa", ha informado el partido en un comunicado publicado por 'The Times of Israel'.

"Pedimos que se mantenga el incremento de la presión militar (sobre Hamás) que ha demostrado otra vez ser la única herramienta eficaz para el regreso de nuestros rehenes sin rendirnos", ha añadido.

Poder Judío dejó de votar con los partidos del Gobierno para intentar obligar al primer ministro israelí a revelar más detalles sobre la propuesta de acuerdo para liberar a los rehenes israelíes de Gaza que fue presentado la semana pasada por el presidente estadounidense, Joe Biden.

Ben Gvir ha amenazado con dejar el Gobierno y retirar el apoyo parlamentario de su partido si se firma un acuerdo que incluya la liberación de los rehenes y el fin de la guerra.