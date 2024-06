El Parlamento de Georgia respalda un proyecto de ley para combatir la "propaganda LGTB"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Parlamento de Georgia ha aprobado este jueves en primera lectura el paquete legislativo "sobre la protección de los valores familiares y los menores", que pretende combatir la "propaganda LGTB" e incluye medidas como la prohibición de adoptar por parte de parejas no heterosexuales y de la cirugía de reasignación sexo.

El proyecto de ley presentado por la formación gobernante Sueño Georgiano, ha sido apoyado en primera lectura con 78 votos a favor y ninguno en contra. Su objetivo es, según sus defensores, "reforzar los valores familiares basados en la unión del hombre y la mujer y los mecanismos de protección de los menores".

El presidente del Parlamento, Shalva Papuashvili, quien considera que la "propaganda LGBT está alterando las relaciones tradicionales", está detrás de este paquete legislativo que plantea prohibir a las personas no heterosexuales adoptar niños, cambiar el sexo en los documentos de identidad y celebrar reuniones públicas que promuevan las relaciones entre personas del mismo sexo, entre otras medidas.

Esta resolución llega días después de que la Comisión de Venecia instara a Georgia a no adoptar este proyecto de ley, argumentando que puede crear "un ambiente hostil". En particular, la Comisión pidió al Ejecutivo georgiano que "reconsidere por completo esta propuesta legislativa y no proceda a su adopción" o, en su defecto, que elimine o modifique aquellos artículos que discriminan a las personas LGTBI, de modo que cumpla con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El portal de noticias Civil Georgia advierte de que el paquete legislativo aprobado "amenaza algunos derechos fundamentales, como la libertad de expresión y reunión, y permite censurar la literatura, el cine y los medios de comunicación".