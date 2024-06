El Parlamento ecuatoriano rechaza la solicitud de enjuiciamiento contra la vicepresidenta Verónica Abad

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador se ha negado este viernes a autorizar la apertura de un proceso penal contra la vicepresidenta Verónica Abad, en relación a un caso de corrupción que en marzo llevó a su hijo, Sebastián Barreiro, a prisión preventiva por un posible delito de tráfico de influencias.

"El Pleno de la Asamblea Nacional, (...), al no contar con la información suficiente y no fundamentada como exige la Constitución que permita dilucidar la pertinencia de la solicitud enviada; y, más aún, cuando se evidencia que (...) existen errores los cuales solo pueden ser solventados con la revisión total del expediente, no ha podido conocer ni discutir ningún documento del expediente del juicio (...), motivo de la solicitud de autorización para el enjuiciamiento penal de la ciudadana María Verónica Abad Rojas, en su calidad de vicepresidenta de la República del Ecuador", reza un comunicado de la Asamblea.

"En tal sentido, la solicitud de enjuiciamiento penal a la ciudadana María Verónica Abad Rojas, vicepresidenta de la República, (ha sido) negada por el Pleno de la Asamblea Nacional", se añade.

En esta línea, el Parlamento ecuatoriano ha señalado que la Constitución del país contempla que "la concusión -- cuando un funcionario hace uso de su cargo para hacer pagar a una persona una contribución que no le corresponde-- es un tipo penal que no prescribe" y que, por ende, "la autoridad competente podría continuar las acciones legales correspondientes una vez que concluya el periodo de la vicepresidenta".

Tras el anuncio, la Fiscalía de Ecuador ha informado de que "continuará con el procesamiento del denominado caso 'Nene' de acuerdo con los recaudos procesales con el fin de aclarar los hechos y determinar las responsabilidades de las personas investigadas, siempre sobre la base de la ley y la verdad procesal".

"Esta institución reafirma sus compromisos con la ciudadanía de luchar contra la corrupción, por lo tanto seguirá el proceso contra la persona investigada, una vez que termine su período como vicepresidenta", ha concluido el organismo en un comunicado.

Esta decisión llega después de que la Fiscalía ecuatoriana solicitara investigar a Abad, argumentando que "durante la etapa de instrucción fiscal se (habían) practicado varias diligencias (...) a través de las cuales se determinó la presunta participación de la señora Verónica A." en la mencionada causa.

Barreiro está siendo investigado por haber pedido un porcentaje del sueldo de una persona a la que facilitaría trabajar como coordinador de Comunicación de la Vicepresidencia ya bajo el mandato de Abad.

La Fiscalía señala que Barreiro y otro acusado, un asesor de la vicepresidenta Abad, habrían pedido más del 50 por ciento del sueldo de este funcionario, que cobraba unos 3.200 dólares mensuales, según informaciones recogidas por el portal de noticias Ecuavisa.