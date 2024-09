El Papa Francisco pide a los jóvenes de Papúa Nueva Guinea usar el "lenguaje del amor"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Papa Francisco ha pedido este lunes a los jóvenes de Papúa Nueva Guinea usar el "lenguaje del amor" en un país marcado por la violencia, la pobreza y los desastres naturales, unas declaraciones que ha realizado en el estadio de Puerto Moresby a modo de despedida antes de partir hacia Timor Oriental en el marco de su gira de doce días por Asia y Oceanía.

"Ustedes que en Papúa tienen más de 800 lenguas, tienen un lenguaje común, es la lengua del amor, la lengua del servicio", ha expresado el Pontífice ante unos 10.000 jóvenes que se habían congregado para escuchar sus palabras, según ha informado el portal de noticias del Vaticano.

En relación a ello, el Papa ha hablado sobre el relato bíblico de la Torre de Babel, en el que "se contraponen dos modos opuestos de vivir y de construir la sociedad", uno que lleva la "confusión y a la desesperación" y otro que lleva a "la armonía del encuentro con Dios y con los hermanos".

Tras ello, el Papa ha escuchado los testimonios de algunos jóvenes, quienes han mostrado sus ideas sobre la dificultad de dar testimonio de la fe y moral católica en una sociedad que sufre influencias negativas de "las industrias del deporte y del entretenimiento, de las redes sociales y de la tecnología", de cómo la Iglesia se convirtió en el "refugio" de algunos que crecieron con una familia dividida o sobre una falta de afecto familiar que, unido a la creciente pobreza, empuja a muchos jóvenes a no completar sus estudios, a abandonar sus sueños o a dedicarse al robo o a la venta de drogas.

El Papa, por su parte, ha asegurado que todo el mundo puede cometer errores, y ha animado a todos a "levantarse" y corregirlos. "En la vida podemos caer todos, todos. Pero hay una canción muy hermosa (...): 'En el arte de escalar lo importante no es no caer, sino no quedarse caído'. Y si ves a un amigo, un compañero, una amiga de tu edad que se ha caído, ¿qué debes hacer? ¿Reírse de eso? Hay que mirarlo y ayudarlo a levantarse. Piensen que sólo en una situación de la vida podemos ver al otro de arriba a abajo: para ayudarlo a levantarse", ha añadido.

Por último, ha expresado su alegría y agradecimiento a los habitantes del país, a los que ha pedido "enfrentar el futuro con sonrisas de esperanza".