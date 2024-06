La ofensiva en la Franja impide a 39.000 alumnos gazatíes realizar el examen de fin de estudios secundarios

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Más de 39.000 estudiantes gazatíes no han podido presentarse al examen de fin de estudios secundarios convocado para este sábado como consecuencia de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, ha informado las autoridades palestinas.

"Debido al genocidio en curso, a más de 39.000 estudiantes de Gaza se les ha negado el derecho a realizar su examen de 'Tawjihi' --nombre con el que se conoce esta prueba--, considerado un gran hito para los palestinos. Por ello, el Ministerio ha hecho todo lo posible para que este se realice en Egipto y otros países", ha explicado el Ministerio de Educación, con sede en Cisjordania, en su cuenta de la red social X.

El organismo ha asegurado que "estos esfuerzos" dirigidos a "preservar los derechos a la vida, la seguridad, la salud y la educación", permiten a los estudiantes desplazados presentarse al examen, a pesar de "la escalada de agresiones contra (su) pueblo en Gaza".

Según las cifras aportadas por las autoridades palestinas, 50.097 estudiantes de secundaria se examinaron este sábado, incluidos 1.320 desplazados de la Franja de Gaza. Sin embargo, esto solo representa el 56 por ciento del total de jóvenes palestinos --unos 89.000-- que debían haberse presentado.

Desde que comenzó la ofensiva militar israelí en la Franja, más de 625.000 estudiantes gazatíes no reciben educación o no tienen acceso a un entorno de aprendizaje seguro debido al cierre de escuelas y a los ataques, tal como apunta el Cluster de Educación Global, un foro dirigido por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la ONG Save the Children.

El pasado mes de abril, una evaluación realizada por el mismo foro indicó que el 85,8 por ciento de los centros educativos en Gaza ha sufrido algún tipo de daño en sus estructuras. Además, el Ministerio ha confirmado que 286 de los 307 edificios escolares públicos han resultado dañados a causa de la ofensiva militar israelí.

Según los datos de las autoridades palestinas recogidas por la agencia de noticias Wafa, al menos 8.000 niños en edad escolar y 350 profesores han muerto en Gaza. Por otra parte, hay más de 12.500 alumnos heridos, 2.500 de los cuales han sufrido discapacidades.

El portavoz del Ministerio, Sadiq Jadour, ha informado de que se realizará una evaluación de los daños sufridos por las instituciones educativas y se identificarán lugares donde poder establecer aulas temporales. Gaza necesitaría al menos 4.500 aulas adicionales, para dar cabida a todos los estudiantes, según los cálculos preliminares.