El nacionalista Partido de Gales rompe su cooperación con el Gobierno laborista del país

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El nacionalista Partido de Gales (Plaid Cymru) ha anunciado este viernes que da por rota su cooperación con el Gobierno laborista del país tras denunciar una acumulación de polémicas que han rodeado tanto al flamante primer ministro, Vaughan Gething, como a la ministra de Cooperación Social, Hannah Blythyn, que presentó ayer su dimisión.

Gething todavía sigue a la sombra de la recepción de 200.000 libras de manos de grupos de presión en forma de donaciones, un dinero "que ahora ha pasado a manos de Keir Starmer y el Partido Laborista", ha denunciado el líder del Partido de Gales, Rhun ap Iorwerth.

"Desde que me convertí en líder de este partido, me he propuesto la misión de responsabilizar al gobierno laborista, y me sigue preocupando que el primer ministro todavía no haya devuelto este dinero. Me parece un claro error de juicio", ha hecho saber en el comunicado de disolución.

El líder de Plaid Cymru también se ha referido a la dimisión de Blythyn, acusada de la presunta filtración de mensajes -- cuyo contenido no ha sido especificado -- y que la dimitida ha negado tajantemente.

El Partido Laborista y Plaid Cymru firmaron un frágil acuerdo de cooperación en noviembre de 2021, después de las elecciones de mayo de ese año, en las que el Partido Laborista obtuvo 30 escaños en el Senedd, el Parlamento de Gales, a uno de la mayoría.