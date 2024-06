México niega las informaciones de la OMS sobre la primera muerte por gripe aviar: "Murió por otra causa"

El ministro de Salud mexicano carga contra la OMS por su información "no precisa"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El ministro de Salud mexicano, Jorge Alcocer, ha rechazado el anuncio publicado en la víspera por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la primera muerte humana por gripe aviar en el mundo, detectada en un laboratorio de México, y ha asegurado que el fallecimiento se produjo "por otra causa" aún por determinar.

"El comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa y sin que se haya dictaminado", ha manifestado Alcocer durante una comparecencia de prensa, según informaciones recogidas por el diario mexicano 'La Jornada'.

Alcocer ha detallado que el paciente fue atendido en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y padecía de diversos males, como diabetes y problemas de riñón. Los servicios sanitarios le realizaron varias muestras y en una de ellas efectivamente se encontró el virus de influenza A (H5N2), ligado a la gripe aviar.

"Desde luego, es esta caso, puede ser desde luego un aviso epidemiológico en el caso de las acciones que se dan para los trabajadores que atienden aves (...) El virus sabemos que regularmente afecta a aves y que las infecciones en humanos que se han detectado (...) son muy leves", ha destacado.

Así, el ministro de Salud mexicano ha recalcado que la muerte confirmada por la OMS no se produjo debido a la gripe aviar, asegurando también que no existe riesgo alguno para el consumo de aves de granja por parte de la población. Alcocer ha instado a tomar "con prudencia" la información "no precisa" de la OMS.

Estas palabras del ministro de Salud mexicano se producen unas horas después de que la OMS confirmara que en México se había producido la primera muerte por gripe aviar en el mundo, si bien se desconoce la fuente de exposición de este caso en particular, cuya víctima falleció el 24 de abril.

En su comunicado, la OMS reconocía que el caso contaba con "múltiples condiciones subyacentes" y aseguraba que México continúa aún con las investigaciones para determinar la probable fuente de exposición al virus. La víctima ingresó en el hospital con fiebre, dificultad para respirar, diarrea, náuseas y malestar general.