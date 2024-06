Al menos siete muertos por el impacto de un misil ruso en Zaporiyia

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Al menos siete personas han muerto por el impacto de un misil ruso en la pequeña localidad de Vilniansk, en la provincia ucraniana de Zaporiyia, según han denunciado las autoridades ucranianas.

"Hasta el momento hay información de siete vecinos muertos. Hasta 20 personas han recibido atención en el hospital. Hay siete personas ingresadas, incluidos cuatro menores y un niño que está grave", ha explicado el gobernador de la región de Zaporiyia, Ivan Fedorov, en su canal de Telegram.

"Vilniansk y sus vecinos llevan sufriendo desde hace más de dos años los bombardeos rusos y hoy no ha sido una excepción. Lamentablemente ha caído en el centro de la localidad", ha apuntado Fedorov en su mensaje.

El propio Fedorov se ha desplazado hasta el lugar del impacto. "He ido hasta allí. Me he reunido. Todos los servicios están funcionando. Los médicos están trabajando", ha explicado.

"Rusia está matando a nuestra gente y destruyendo nuestras ciudades. El enemigo debe responder por todas las atrocidades cometidas. Rusia es un país terrorista", ha remachado.