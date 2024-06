Macron advierte de que los programas políticos de "los dos bloques extremos" acarrean un "peligro muy grande"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha alertado este viernes de que los programas políticos tanto del bloque de izquierdas Nuevo Frente Popular, como de la ultraderechista Agrupción Nacional de Marine Le Pen, "representan un peligro muy grande" para la economía francesa.

"Hay dos bloques extremos que han elegido programas económicos que no se inscriben en el marco de una ética de la responsabilidad y que prometen a la gente regalos que no están financiados", ha aseverado Macron en declaraciones a la prensa al margen de su visita a Italia para asistir a la cumbre del G7.

El presidente galo ha defendido el balance económicos de sus gobiernos, aunque ha reconocido que el país se adentra en "una época de incertidumbre ligada a las elecciones" y que, en consecuencia, se observan "programas económicos totalmente surrealistas" por parte de algunos de los aspirantes electorales.

Así, en alusión al bloque de izquierdas y a la ultraderecha, Macron ha denunciado que sus programas conllevan un gasto de "entre 100 y 400 millones de euros por año". "Son programas que no tienen honestidad política", ha dicho un Macron que advierte de que estas propuestas van en detrimento de la población gala.

"Yo creo en el espíritu de la razón, de los argumentos. No hago promesas surrealistas, nunca lo he hecho. Cuando se ha tenido que tomar decisiones difíciles, las he asumido. Siempre he estado en una ética de responsabilidad", ha remachado el presidente francés.