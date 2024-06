Líder socialdemócrata en europeas pide a candidatos de izquierda retirarse si no son capaces de ganar a Le Pen

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de la coalición socialdemócrata francesa para las elecciones europeas, Raphaël Glucksmann, ha abogado por la retirada de los candidatos del bloque de izquierdas del Nuevo Frente Popular en la segunda vuelta si son "incapaces de vencer" a la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen.

Glucksmann se ha pronunciado sobre un posible escenario en algunas circunscripciones en las que en la segunda vuelta los electores tengan que escoger en "un triangular" entre un candidato del Nuevo Frente Popular, un aspirante de la ultraderecha o un candidato liberal del partido Renacimiento, liderado por el presidente galo Emmanuel Macron.

"Incluso cuando haya un triangular, no dudaría en que se produzca una retirada si los candidatos del Nuevo Frente Popular quedan terceros y no logran vencer a Agrupación Nacional", ha manifestado Glucksmann en declaraciones a France5, donde ha incidido en que "el único objetivo" debe ser que la ultraderecha no logra mayoría en la Asamblea Nacional.

Con esta estrategia, Glucksmann persigue que Agrupación Nacional se enfrente en todas las circunscripciones a una alternativa real, incluso y esto parte de la necesidad de que los candidatos del Nuevo Frente Popular, del que forma parte su propio partido, Plaza Pública.

Glucksmann lideró en las últimas elecciones europeas la coalición Despierta Europa, formada por el Partido Socialista y Plaza Pública. Agrupación Nacional se impuso con solvencia en aquellos comicios al cosechar más del 31 por ciento de los votos, mientras que los socialdemócratas convencieron a algo menos del 14 por ciento del electorado.

De hecho, fue la contundente victoria de los de Le Pen lo que motivó al presidente Macron a convocar elecciones legislativas anticipadas para el 30 de junio y 7 de julio. Tras el anuncio, los principales partidos de izquierdas se pusieron rápidamente de acuerdo para impulsar una coalición en aras de imponerse a la ultraderecha de Agrupación Nacional y al 'macronismo'.