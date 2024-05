Israel confirma la propuesta de acuerdo y afirma que está en línea con sus objetivos militares

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El Gobierno israelí, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha confirmado este viernes la propuesta de acuerdo anunciada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para un alto el fuego en la Franja de Gaza y ha indicado que está en línea con los objetivos militares de Israel de eliminar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"El primer ministro ha autorizado al equipo negociador a presentar una propuesta con ese fin (de liberar a los rehenes), lo que también permitiría a Israel continuar la guerra hasta lograr todos sus objetivos, incluida la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás", ha dicho en un comunicado la oficina del primer ministro, en la red social X.

En este sentido, ha indicado que la propuesta real presentada por Israel incluye una transición de una fase a la siguiente que permite a Israel "defender estos principios". La oficina de Netanyahu no ha detallado si la propuesta anunciada es la misma que ha detallado el presidente estadounidense, Joe Biden, según el diario 'The Times of Israel'.

Esto se produce después de que Biden haya explicado detalladamente una 'hoja de ruta' propuesta por Israel con tres fases para un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes a manos de las milicias palestinas desde el pasado 7 de octubre.

Biden ha subrayado que Qatar ha transmitido esta propuesta a Hamás. La primera fase durará seis semanas e incluirá un alto el fuego con la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas más pobladas de Gaza y la liberación de algunos de los rehenes, incluyendo mujeres y personas mayores, a cambio de la excarcelación de presos palestinos.

En esta primera fase serán liberados los rehenes estadounidenses y los cuerpos de los fallecidos durante los ataques de las milicias serán devueltos a sus familias. Biden también ha explicado que los palestinos regresarán a sus hogares en los barrios de toda Gaza, incluyendo el norte. El alto el fuego permitirá la entrada de 600 camiones con ayuda humanitaria para la población gazatí.

El mandatario ha explicado que la fase dos incluye la liberación de todos los rehenes vivos restantes, incluyendo militares, y el Ejército israelí se retirará de la Franja de Gaza, controlada por Hamás. Finalmente, en la tercera parte de esta 'hoja de ruta' se contempla "un importante plan de reconstrucción para Gaza".

"Sé que hay quienes en Israel no estarán de acuerdo con este plan y pedirán que la guerra continúe hasta diciembre. Algunos incluso están en la coalición gubernamental y han dejado claro que quieren ocupar Gaza, que quieren seguir luchando durante años y que los rehenes no son una prioridad", ha sentenciado, en clara alusión a los miembros más ultraderechistas del Ejecutivo israelí.