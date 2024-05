Irlanda da su reconocimiento al Estado de Palestina a partir del 28 de mayo y habla de "día histórico"

Harris dice que la medida "es un mensaje a aquellos en Palestina que defienden y trabajan por un futuro de paz y democracia"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Irlanda ha anunciado este miércoles su reconocimiento del Estado de Palestina, una medida que se materializará el 28 de mayo y que llega tras semanas de coordinación con España para convencer a un grupo de países de la Unión Europea (UE) de cara a dar este paso con el objetivo de impulsar la materialización de la solución de dos Estados, al que se ha sumado Noruega a primera hora del día.

"Hoy, Irlanda, Noruega y España anuncian que reconocemos el Estado de Palestina", ha dicho el primer ministro de Irlanda, Simon Harris. "Cada uno de nosotros dará ahora los pasos nacionales necesarios para materializar esta decisión", ha añadido durante una rueda de prensa desde Dublín.

Harris ha subrayado que "es un día histórico e importante para Irlanda y para Palestina". "Creemos en la libertad y la justicia como principios fundamentales del Derecho Internacional y creemos que una paz permanente sólo puede lograrse a partir de la voluntad de la población", ha afirmado.

"En la previa al anuncio de hoy he hablado con otros líderes y homólogos y confío que más países se sumen a nosotros a la hora de dar este importante paso en las próximas semanas", ha señalado el primer ministro irlandés, quien ha trazado un paralelismo con el llamamiento realizado el 21 de enero de 1919 por Irlanda para su reconocimiento como Estado independiente.

"Asumir nuestro puesto en la escena mundial y ser reconocidos por otro como gente con derecho a estar ahí fue algo de la máxima importancia para los fundadores de nuestro Estado. A partir de nuestra propia historia, sabemos lo que significa", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que "Palestina debe poder contar con todos los derechos de un Estado, incluida la autodeterminación, la gobernanza, la integridad territorial y la seguridad".

En este sentido, ha manifestado que la decisión de Irlanda "es un mensaje a aquellos en Palestina que defienden y trabajan por un futuro de paz y democracia". "Respetamos totalmente vuestras aspiraciones a vivir en libertad, controlando vuestros asuntos y bajo vuestro propio liderazgo", ha explicado.

Harris ha recordado que "143 de los 193 Estados miembro de Naciones Unidas, el 80 por ciento de los que estuvieron presentes y votaron, votaron el 10 de mayo a favor de determinar que el Estado palestino está cualificado para ser miembro de la ONU" y ha resaltado que el paso de Madrid, Dublín y Oslo "es un nuevo reconocimiento de este derecho legítimo a la estatalidad".

"Es un apoyo inequívoco a la solución de dos Estados, el único camino creíble para la paz y la seguridad para Israel, para Palestina y para sus pueblos. Hemos dicho previamente que el reconocimiento es un paso que sería dado de forma ideal como parte de un proceso hacia ese objetivo, pero han pasado tres décadas desde el proceso de Oslo y estamos quizá más lejos que nunca de un acuerdo de paz justo, sostenible y exhaustivo", ha argumentado.

HARRIS DEFIENDE QUE "ES LO CORRECTO"

"Nuestra decisión de reconocer Palestina no debía esperar de forma indefinida, especialmente teniendo en cuenta que es lo correcto", ha dicho Harris, quien ha pedido "no ignorar el hecho de que el paso se adopta en un momento en el que los palestinos de Gaza lo necesitan, y mucho", ante "una catástrofe humanitaria inimaginable para la mayoría que se desarrolla en tiempo real".

Por ello, ha reconocido que si bien la decisión "generará reacciones e interpretaciones por sus implicaciones", lo importante es "no perder de vista la verdad fundamental de que los niños son inocentes". "Los niños de Israel. Los niños de Palestina. Merecen la paz. Hace mucho que debió haber un alto el fuego, una liberación incondicional de rehenes y acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria", ha dicho.

"No debe haber una mayor incursión militar en Rafá. No debe haber más cohetes de Hamás o Hezbolá disparados contra Israel. Los civiles en todas partes deben ser protegidos por el Derecho Internacional", ha subrayado Harris, quien ha reiterado que "el único camino hacia la paz es político". "El pueblo palestino merece un futuro lleno de esperanza, definido por el éxito, no por el sufrimiento. Un futuro de paz. El pueblo de Israel merece exactamente lo mismo", ha añadido.

Así, ha trasladado a Israel que Irlanda mantiene "una postura decidida e inequívoca en reconocimiento total del Estado de Israel y su derecho a existir con seguridad". "Irlanda condena la bárbara masacre cometida por Hamás el 7 de octubre", ha reiterado el primer ministro de Irlanda, quien ha pedido la liberación "inmediata" de todos los rehenes retenidos en Gaza.

"Dejen que sea claro. Hamás no es el pueblo de Palestina", ha dicho. "Reconocer el Estado de Palestina envía el mensaje de que hay una alternativa viable el nihilismo de Hamás, que sólo puede ofrecer dolor y sufrimiento a israelíes y palestinos. Tampoco hay futuro en la versión extremista del sionismo que alimenta la violencia de los colonos y la apropiación ilegal de tierras en Cisjordania", ha dicho.

"Irlanda siempre estará con aquellos dispuestos a caminar por una vía política hacia la paz y haremos todo lo que esté en nuestra mano para lograrlo. De eso va la decisión de hoy. La tomamos para dar esperanza y animar al pueblo palestino en uno de sus momentos más oscuros", ha zanjado.

Por su parte, el ministro de Exteriores irlandés, Micheál Martin, ha hablado de "momento histórico" y ha reiterado que no puede haber paz "hasta que israelíes y palestinos disfruten de los mismos derechos a la autodeterminación, estatalidad, paz, seguridad y dignidad". "El reconocimiento de Palestina no es el fin de un proceso, es el inicio. Estamos convencidos de que la solución de dos Estados sigue siendo la única opción viable para lograr una paz justa y duradera y un futuro mejor", ha apostillado.

CRÍTICAS DE ISRAEL

El Ministerio de Exteriores israelí publicó el martes un vídeo en su cuenta en X en el que se dirigía directamente a Dublín y subrayaba que "reconocer al Estado palestino llevará a más terrorismo, inestabilidad en la región y pondrá en peligro cualquier posibilidad de paz".

"La posibilidad de reconocer un Estado palestino supone un riesgo de que os convirtáis en un peón en manos de Irán y Hamás. Una decisión de ese tipo sólo reforzará a Hamás y debilitaría a una ya disfuncional Autoridad Palestina", afirmó el ministerio, que agregó que "el hecho de que líderes de Hamás os den las gracias debería ser una voz de alerta".

"Vuestras acciones sólo alimentarán el extremismo y la inestabilidad. Sólo puede haber progresos a través de negociaciones directas en un contexto regional más amplio. No sean peones en manos de Hamás. Digan no a la normalización", zanjó.

El anuncio de Irlanda ha llegado junto a sendas comparecencias oficiales desde España y Noruega en las que también han dado el paso de reconocer al Estado de Palestina a partir del 28 de mayo, algo que hasta ahora hacen 146 Estados miembro de Naciones Unidas, incluidos estos tres últimos países. Malta y Eslovenia han afirmado igualmente que podrían dar este paso próximamente.

La decisión ha llevado al ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, a llamar a consultas a sus embajadores en Oslo y Dublín para protestar por esta decisión. Asimismo, advirtió de que llamaría también a consultas a su embajadora en España si Madrid da este mismo paso, algo que se ha materializado con el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante el último mes, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago y Bahamas habían dado el paso de reconocer a Palestina, cinco años después de que San Cristóbal y Nieves hiciera lo propio. Israel se ha mostrado muy crítico con estas decisiones y ha rechazado reconocer a Palestina, alejando la posibilidad de un acuerdo.