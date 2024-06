Hezbolá se opone a entrar en "guerra total" pero insta a Israel a "estar preparado" en el norte

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El líder supremo del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, ha reaccionado este miércoles a las advertencias lanzadas en la víspera por las autoridades israelíes sobre una posible "guerra total" con Líbano y se ha opuesto a tal extremo, aunque sí ha recomendado al Ejército de Israel "permanecer preparado" en el norte del país.

"Decimos que no queremos una guerra total, porque nuestra lucha es un frente de apoyo. El enemigo habla de ello, pero no puede hacerlo: Cualesquiera que sean nuestras intenciones, queramos o no una guerra total, el enemigo está obligado a permanecer preparado en el norte del país", ha aseverado Nasralá durante un discurso recogido por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

El líder de la milicia islamista ha advertido a Israel de que cuenta con "más de 100.000 combatientes" que están preparados para actuar incluso "en el peor de los casos". "El enemigo israelí ya sabe lo que le espera (...) Tenemos objetivos claros y capacidad de alcanzar metas que harán temblar los cimientos mismos de la entidad", ha señalado.

Asimismo, Nasralá ha aseverado que aunque algunos de sus misiles caen en zonas abiertas, "muchos otros alcanzan su objetivo" sobre territorio israelí. Además, ha asegurado que Hezbolá ha desarrollado nuevo armamento y "conseguirá nuevas armas en los próximos días". "Nuestros recursos son mayores que nunca", ha dicho.

Esta nueva escalada de las tensiones se produce después de que Hezbolá publicara el martes un vídeo de unos diez minutos de duración en los que se muestran imágenes del puerto de Haifa y otras infraestructuras militares israelíes a vista de dron. Desde la milicia islamista han incidido en el mérito de haber grabado estas imágenes evadiendo la seguridad israelí.

De hecho, Nasralá ha destacado que la grabación difundida es parte de un material mucho mayor. "Ha sido acortado. Tenemos varias horas de rodaje sobre Haifa", ha aseverado el líder de Hezbolá.

Así las cosas, Nasralá ha celebrado que la presión ejercida desde Líbano y también por parte de los rebeldes hutíes de Yemen --apoyados por Irán-- ha logrado que Israel no haya alcanzado por completo sus objetivos en la Franja de Gaza, donde lleva a cabo una operación militar que se cobra la vida de casi 37.400 personas y que fue lanzada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre.

"Los éxitos sobre el terreno en Gaza y las pérdidas sufridas por el enemigo lo llevan a la derrota. Y sin embargo, todavía afirman ser 'el Ejército más fuerte de la región'. Ni siquiera pueden gestionar la situación en Rafá, que lleva varias semanas sitiada", ha recalcado Nasralá, cargando así contra el prestigio militar israelí.

En esta línea, el líder de Hezbolá ha advertido de que Israel "lleva a cabo operaciones en Chipre todos los años" y no dudará en hacer uso de la infraestructura chipriota en caso de una guerra contra la milicia. "Sabe que la resistencia les atacará. En ese momento nos consideraremos en estado de guerra con Chipre", ha dicho.

"Abrir aeropuertos y bases chipriotas al enemigo israelí para atacar Líbano significaría que el Gobierno chipriota es parte de la guerra", ha aseverado.

La operación militar israelí en la Franja de Gaza se extiende ya por más de ocho meses, un perido en el que desde las autoridades de Israel han asegurado haber acabado con una veintena de batallones de Hamás, e inciden en que apenas quedan operativas otras cuatro estructuras de la milicia en Rafá.

"Es una mentira que revela la fragilidad, que se esfuerza por presentar una victoria ilusoria", ha aseverado un Nasralá que, por otro lado, se ha pronunciado al respecto de la propuesta de paz presentada a finales de mayo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que, según Washington, ha sido rechazada por Hamás.

"Hay lagunas en este acuerdo. Una de las principales es no prometer un alto el fuego permanente. Podrán reanudar la guerra una vez que algunos prisioneros sean liberados y se respete una tregua durante seis semanas. Lo que exige la resistencia (en alusión a Hamás) es un alto el fuego permanente", ha explicado Nasralá.

El Ejército de Israel y Hezbolá --que cuenta con un importante peso político en Líbano-- mantienen una serie de enfrentamientos desde el 8 de octubre, un día después de los ataques perpetrados por Hamás, que se saldaron con cerca de 1.200 muertos y 240 rehenes.