El Gobierno de Chile mantendrá a su embajador en España tras la polémica por plantear inversiones en Defensa

El ministro de Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, ha confirmado que mantendrá a Javier Velasco como embajador chileno en España, después de hacerle una "llamada al orden" tras realizar unas declaraciones en las que invitó a empresas españolas a vender armas a Chile tras el distanciamiento con Israel por la ofensiva militar en la Franja de Gaza.

Van Klaveren ha asegurado que ni su cartera ni "ninguna de sus embajadas tiene atribuciones en materia de adquisición de armamento", ya que es "un área que es totalmente ajena" al Ministerio de Exteriores. Además, ha defendido que las declaraciones no se hicieron ante representantes de Defensa y se trataba de una conversación sobre "gestión de marcas en entornos complejos".

"Hizo una referencia muy al pasar, señalando que podía haber oportunidades para empresas del sector aeroespacial y lo vinculó con alguna afirmación que hizo respecto a la cancelación de la participación de Israel en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE)", ha declarado en la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, según recoge el periódico 'El Mercurio'.

Para el jefe de la diplomacia chilena la intervención de Velasco --amigo personal del presidente, Gabriel Boric-- que generó polémica "fue un comentario lateral al tema central", agregando que el embajador "no se refirió concretamente a compras o adquisiciones de armas", ya que de lo contrario habría incurrido en una falta mayor. Si bien ha reconocido que "las declaraciones fueron inoportunas", ha asegurado que "la intención básicamente fue atraer inversiones".

"El sector aeroespacial además se caracteriza porque tiene un uso dual, tiene un uso de defensa, pero tiene un uso absolutamente pacífico. No se refirió a políticas de adquisición de armas y obviamente no estuvo involucrado ni podría estarlo en ninguna negociación relativa a armas porque ese es un tema que no (nos) corresponde", ha subrayado.