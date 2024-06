Gálvez reconoce su derrota y traslada a Sheinbaum una "firme exigencia" de "soluciones" a los problemas

La opositora subraya que la tendencia del conteo rápido "no es favorable" a su candidatura y "parece ser irreversible"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La candidata opositora a la Presidencia de México, Xóchitl Gálvez, ha reconocido su derrota en las elecciones presidenciales celebradas el domingo, en las que se ha impuesto la oficialista Claudia Sheinbaum, poco después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) publicara su conteo rápido, que "señala una tendencia" que "no es favorable" para su candidatura.

"Hace unos momentos, el INE dio a conocer su conteo rápido. Tal ejercicio estadístico señala una tendencia del voto que no es favorable para mi candidatura, tendencia que además parece ser irreversible", ha señalado Gálvez en una comparecencia ante sus seguidores, en la que ha confirmado que se ha puesto en contacto con la vencedora "para reconocer el resultado de la elección.

"Siempre he sido demócrata, firmemente comprometida con el respeto a la ley. Así lo he demostrado como ciudadana y a todo lo largo de mi vida política. Por ello, reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales", ha manifestado.

Así, ha señalado que el país "vivió una jornada cívica durante la cual las y los mexicanos acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto" y ha desvelado que ha trasladado a Sheinbaum que ha visto "un México con mucho dolor y violencia". "Deseé que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su Gobierno, le va a ir bien a nuestro país", ha explicado.

"Sin duda es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta. Es parte de los importantes avances que en materia de igualdad de género hemos logrado", ha subrayado Gálvez, quien ha incidido en que este reconocimiento de su derrota "viene acompañado de una firme exigencia de resultados y soluciones a los graves problemas del país y del indispensable respeto a la Constitución y a las instituciones democráticas".

"Saldremos a la calle las veces que tengamos que salir para defender a la República y a la democracia", ha adelantado, al tiempo que ha hecho hincapié en las "profundas diferencias" que mantiene con "el programa de gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados".

Por ello, ha defendido que seguirá ejerciendo desde la oposición "una labor vigilante, criticando lo que no esté bien, proponiendo soluciones realistas a los problemas y defendiendo las causas en las que sinceramente creo", si bien ha argüido que "es momento de dejar atrás el encono propio de las campañas para pasar a una fase de reconciliación en que se privilegie lo que nos une como habitantes de nuestra casa común que es México".

"No podemos cerrar los ojos al hecho de que este fue un proceso electoral profundamente inequitativo marcado por la intervención sistemática del Poder Ejecutivo y el uso faccioso de los programas sociales. Ha sido además el proceso electoral más violento de la historia de nuestro país", ha lamentado.

Gálvez ha expresado además su agradecimiento a quienes le apoyaron en su carrera a la Presidencia. "A todos ustedes les digo, ser candidata de esta gran coalición de ciudadanos y partidos ha sido el más grande honor de mi vida. De verdad, muchas gracias. Guardaré este recuerdo entrañablemente por el tiempo que Dios decida prestarme en esta tierra", ha señalado.

"Hacia el futuro cuentan y contarán conmigo como una guerrera que nunca dejará de luchar por un México en el que se respete la vida, la verdad y la libertad", ha recalcado. "Milito y militaré en la causa invencible de la democracia y no vamos a permitir que se atente contra ella. Amigas y amigos, vamos adelante y que viva México", ha apostillado.

De esta forma, Gálvez ha comparecido públicamente horas después de afirmar que había ganado las elecciones y pedir al presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, que "respete el voto de los mexicanos". Así, recalcó que esperaría a los resultados oficiales del INE para que "simplemente ratifiquen este triunfo".

Sin embargo, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha indicado que Sheinbaum ha recabado entre el 58,3 y el 60,7 por ciento de los apoyos, mientras que Gálvez ha obtenido entre el 26,6 y el 28,6 por ciento de las papeletas, según el citado conteo rápido. En tercer lugar figura Jorge Álvarez Máynez, con entre el 9,9 y el 10,8 por ciento de los respaldos.

Más de 99,5 millones de mexicanos estaban llamados a las urnas en las elecciones más grandes de su historia, con más de 20.000 cargos en juego, incluida la composición del nuevo Congreso, conformado por casi 630 escaños entre Cámara de Diputados y Senado. Todo ello en medio de una campaña marcada también por la violencia, en la que han muerto asesinados una treintena de candidatos.